Bicampeón de la Vuelta y una promesa turrialbeña competirán en el Parapanamericano de ciclismo

Los ciclistas Henry Raabe y Esteban Madriz, participarán en el campeonato Parapanameriano de ciclismo de ruta, en Brasil, este fin de semana.

Los paratletas cartagineses Henry Raabe, bicampeón de la Vuelta a Costa Rica en 2006 y 2007, y Esteban Madriz, joven promesa del ciclismo nacional, representarán al país en el Campeonato Panamericano de Paraciclismo de Ruta, que se efectuará en Indaiatuba, Sao Paulo, Brasil, del 25 de febrero al 1.º de marzo de 2026.

Este certamen es fundamental para los atletas del continente, ya que marca el inicio del proceso de clasificación internacional y la acumulación de puntos de cara al ciclo paralímpico, con miras a eventos como los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú en 2027.

“Este sábado se efectuarán las pruebas contrarreloj, con un recorrido de 22,5 kilómetros, mientras que para el domingo están previstas las pruebas de ruta, que se definirán por tiempo y no por kilometraje”, comentó Raabe.

El ciclista brumoso explicó a Olman Mora, periodista del Comité Paralímpico Nacional, que en su caso deberá pedalear durante 1 hora y 30 minutos, mientras que Esteban Madriz lo hará por 1 hora y 50 minutos.

Para el joven turrialbeño, de 18 años, esta será su primera competencia representando a nuestro país. Actualmente, Madriz, oriundo de la “Suiza de Turrialba”, corre para el Team Colono Bikestation Kölbi en la categoría Sub-23.

“Para este Panamericano me preparé muy bien. Además, estaré al lado de un gran referente del ciclismo nacional, como lo es el experimentado Henry Raabe. Será mi primera competencia de paraciclismo, donde espero darle una alegría a mi país”, destacó Madriz, quien compitió en los Juegos Nacionales Limón 2026 con los colores del cantón azucarero.

La cita panamericana marca el primer gran desafío del año para Madriz en el calendario internacional, en pruebas de contrarreloj y ruta adaptada.

Luego de Brasil, Madriz continuará su temporada en el circuito internacional con competencias importantes, incluida la UCI Para-Cycling Road World Cup 2026, en Abruzzo, Italia, programada entre el 7 y el 10 de mayo de 2026, donde tendrá la posibilidad de enfrentar a los mejores exponentes del paraciclismo mundial.

El evento es organizado por la Confederación Brasileña de Ciclismo (CBC) y la Unión Ciclística Internacional (UCI), y contará con la participación de delegaciones de Brasil, México, Colombia, Argentina y Costa Rica.