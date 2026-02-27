Puro Deporte

Bicampeón de la Vuelta y una promesa turrialbeña competirán en el Parapanamericano de ciclismo

El Campeonato Parapanamericano de ciclismo de ruta se disputará este fin de semana en Sao Paulo, Brasil

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Henry Raabe Esteban Madriz Ciclistas Parapanamericanos de Ciclismo de ruta 27 de febrero del 2026 Cortesía:
Los ciclistas Henry Raabe y Esteban Madriz, participarán en el campeonato Parapanameriano de ciclismo de ruta, en Brasil, este fin de semana. (La Nación/Cortesía:)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Parapanamericano de CiclismoHenry RaabeEsteban Madrid
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.