Omnilife le da fuerzas a Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa

El Deportivo Saprissa hizo oficial la llegada de la marca Omnilife como patrocinador del equipo. Lo hizo en una extensa conferencia de prensa, donde los morados hablaron de todo; entre otras cosas, que ya se finiquitó con el español Sabin Merino.

Además, Fabricio Alemán pasó a préstamo a Pérez Zeledón, como informó La Nación en exclusiva hace una semana.

También se efectuó la presentación de los nuevos refuerzos del equipo: los delanteros panameños Newton Williams y Gustavo Herrera.

Juan Carlos Rojas, presidente de los morados y quien un día antes ratificó en sus redes sociales que sigue al frente del club porque tiene metas por cumplir, como la construcción del estadio y que deportivamente Saprissa trascienda a nivel internacional, presentó al nuevo patrocinador.

“Omnilife le da fuerzas a Juan Carlos Rojas”, dijo Diego Calderón, miembro del consejo administrativo de Omnilife, quien dio su criterio luego de que a Rojas le consultaron si la llegada del patrocinador lo hizo decidir que lo mejor es seguir al frente de Saprissa.

“Lo hice público cuando se estaba empezando a especular y quise ser transparente. Estaba en ese análisis, son 14 años en el club y es bastante, pero no es la primera vez que uno se pregunta si debe dar un paso al lado”, dijo Juan Carlos Rojas.

El jerarca saprissista añadió que ser presidente de la institución es una posición desgastante, pero a la vez emocionante, retadora y apasionante.

“Estar aquí también tiene responsabilidades adicionales, profesionales y familiares, y es normal cuestionarse si uno sigue o no. Conversé con mis socios en Horizonte Morado y mi familia, y lo más fácil era dar un paso al lado y alejarse un poco de la crítica, pero me entusiasman y emocionan los grandes retos. Además, amo la institución y creo que puedo aportar mucho en conjunto con las personas que están aquí.

“El tema del estadio es fundamental, no sé cuándo va a ser, pero en algún momento”, destacó Juan Carlos Rojas.

Rojas aclaró que la presencia de Omnilife no tuvo que ver con su decisión de seguir como presidente.

“Estoy fascinado con esta relación, orgulloso de que una empresa como Omnilife confíe en Saprissa, pero la decisión de seguir es independiente de la llegada de la compañía.

“Omnilife regresa porque compartimos valores y la historia nos ha unido de diferentes maneras. Todos los saprissistas guardamos gratos recuerdos de la familia Vergara; es una empresa con la que tenemos una visión compartida”, señaló Rojas.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, saludó a Diego Calderón, miembro del Consejo de Administración de Omnilife. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

- ¿En qué consiste el patrocinio?

- Esto no es una inversión, no es tema accionario, es un patrocinio comercial, de una empresa que me alegra que esté con nosotros. Es una alianza comercial de empresas que compartimos valores. Es por un año y ojalá pueda extenderse más.

- ¿Económicamente cómo está el club?

- Muy sólido y estable, estamos satisfechos a nivel de socios y en Saprissa hay total tranquilidad de que la situación es buena.

- ¿Cuánto ayuda esta alianza a solidificar el proyecto en infraestructura que maneja Saprissa?

- Todo contribuye. Lo que pasa es que hacer una inversión grande, como añoramos al hacer un nuevo estadio, requiere otro tipo de fuentes de inversión y eso lo veremos a su debido momento.

