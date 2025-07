Marvin Angulo ya tocó la puerta de Saprissa y solo espera un sí

Marvin Angulo está a la espera de la llamada. Desea que, del otro lado, le digan que sí.

El volante no se impacienta, pero tiene fe, una ilusión enorme de que en el Deportivo Saprissa le expresen que cuentan con él.

Marvin Angulo confesó que se acercó a los morados, conversó con personas allegadas a Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, y les planteó volver al equipo.

Angulo quiere seguir activo, jugar con algún club, pero si los morados le abren la puerta, está dispuesto a jugar un año o seis meses para cumplir el sueño de retirarse con Saprissa.

LEA MÁS: Gabriel ‘Gavilán’ Gómez frena la polémica en Panamá y revela por qué Gustavo Herrera eligió Saprissa sobre Europa

“Prácticamente, yo ya hice lo que tenía que hacer para ir, ya no es decisión mía y estamos esperando a ver. Me dijeron que me tenían una respuesta y estoy a la espera, y por eso estoy activo y entrenando por cualquier cosa”, dijo Marvin Angulo, quien en el programa Cracks, de Gilberto el “Tuma” Martínez, confesó que habló en Saprissa y planteó la posibilidad del retiro con el equipo tibaseño.

Marvin Angulo se contactó con Saprissa

La semana pasada, en entrevista con La Nación, Angulo dijo que le gustaría jugar con Saprissa, pero no dio señales de que ya tocó las puertas de los morados.

“La parte económica no es un impedimento para llegar a un arreglo, y por qué no volver a Saprissa. Me gustaría. Sería una felicidad enorme para mí retirarme en Saprissa”, expresó con franqueza el mediocampista, quien no tiene representante y gestiona sus asuntos deportivos por su cuenta.

Marvin Angulo, desea que el Deportivo Saprissa le abra las puertas y volver a jugar con el equipo. (Jose Cordero/José Cordero)

Marvin Angulo añadió que un factor que lo motivó a contactarse con Saprissa es la afición, el respaldo que siempre le han dado los seguidores del equipo.

“Jugué bastante tiempo ahí en Saprissa, gané muchos títulos y la afición tiene ese cariño conmigo. Es muy valioso, porque no todos los jugadores lo pueden tener. Cuando iba al Saprissa con Liberia, la gente me aplaudía y creo que es algo que uno no se imaginaba, y estoy muy agradecido con toda la afición morada”, destacó Marvin.

Angulo jugó los últimos dos años con Liberia, tras un paso de casi 10 años con Saprissa, y el volante desea regresar. Por eso entrena por aparte, para estar listo por si Paulo Wanchope y el club dan el visto bueno para su regreso.

“Una de las ideas que tengo, un objetivo, es retirarme en Saprissa. Si no sucediera, ya no jugaría con otro equipo más. Ya pasé por varios y disfruté bastante, y muy agradecido con todos los equipos donde jugué”, manifestó Angulo.

El mediocampista agregó que físicamente se siente bien. A sus 38 años está con ganas, motivado, y se ve jugando al menos unos dos años más, pero si se trata de Saprissa, se queda en la cancha el tiempo que los morados decidan.