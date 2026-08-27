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Olimpia vs. Saprissa: en este canal podrá ver el juego de los $120 mil

Los morados deben ganar para dejarse el primer lugar general de la Copa Centroamericana de la Concacaf

Por Milton Montenegro
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Olimpia de Honduras y Saprissa cierran la última fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf, en un juego que, desde suelo catracho, la prensa define como el clásico centroamericano.








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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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