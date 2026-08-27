Olimpia vs. Saprissa: en este canal podrá ver el juego de los $120 mil

Olimpia de Honduras y Saprissa cierran la última fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf, en un juego que, desde suelo catracho, la prensa define como el clásico centroamericano.

Se enfrentan los dos equipos con más títulos en sus países: 40 cada uno. Y, por si fuera poco, definen no solo el primer lugar del grupo, sino también el liderato general del torneo.

Igualados en puntos, con nueve cada uno; en diferencia de goles, con +5; y en goles a favor, con siete cada uno, el ganador del partido será el líder absoluto del torneo, conformado por cuatro grupos de cinco equipos, para un total de 20 clubes.

😈 Hoy juega Saprissa 💜



🕛 8:30 p.m. 📍Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, Honduras

⚽️ vs Olimpia pic.twitter.com/j9yqm2ZBUu — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) August 27, 2026

Es el partido de los $120 mil, porque, por avanzar a cuartos de final, cada equipo recibe $80 mil, unos ¢36,5 millones, y al club que finalice como líder general se le darán $40 mil adicionales, poco más de ¢18 millones. El compromiso genera gran interés, se juega a las 8:30 p.m. en el Estadio Nacional Chelato Uclés y se podrá ver por ESPN.

Es un clásico Copiado!

“La historia se respeta y dice que Saprissa y Olimpia son los que más han ganado. El fútbol se maneja con estadísticas; al cruzarse dos equipos históricos, se considera un clásico. No ha cambiado: la historia no se borra, se respeta. Son dos equipos tradicionales y eso sigue intacto. Es un clásico no porque yo lo diga, sino porque las estadísticas lo dicen”, expresó Hernán Medford, técnico de Saprissa, en la conferencia de prensa previa al partido.

El balance Copiado!

Olimpia y Saprissa se han enfrentado 12 veces. Saprissa gana la serie con siete triunfos, un empate y cuatro derrotas, con 21 goles a favor y 15 en contra.

La última vez que estos clubes se midieron en Tegucigalpa, la victoria fue para Olimpia.

En las semifinales de la Liga Concacaf, el 24 de octubre de 2019, Olimpia ganó 2-0 con un doblete de Jorge Benguché. En la vuelta, el 31 de ese mes, Saprissa se impuso 4-1 con anotaciones de Manfred Ugalde, un doblete de Marvin Angulo y David Ramírez. Por Olimpia anotó Jorge Álvarez. Saprissa avanzó a la final, que terminó ganando 1-0 en el global contra Motagua, con gol de Johan Venegas.

¡𝗛𝗼𝘆 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗮 𝗲𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗢𝗹𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼! 🦁

Duelo grande para definir el liderato del Grupo C de la Copa.



⚽️ Copa Centroamericana @Concacaf • Jornada 5

🆚 @SaprissaOficial

🏟️ Estadio Nacional

🕖 8:30 PM

📺 ESPN pic.twitter.com/z3pL7oPoMq — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) August 27, 2026

Concacaf destacó que será la segunda ocasión en que Olimpia avance a la fase eliminatoria, mientras que Deportivo Saprissa disputará esta instancia por tercera vez.

El conjunto costarricense intentará conseguir cuatro victorias consecutivas en la Copa Centroamericana por primera vez, luego de anotar siete goles durante su actual racha de tres triunfos al hilo.

Además, Imanol Enríquez, de Club Olimpia, y Orlando Sinclair, de Deportivo Saprissa, han marcado dos goles de primera intención cada uno en la presente edición de la Copa Centroamericana de Concacaf, cifra que los mantiene empatados con la segunda mayor cantidad en el torneo.

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