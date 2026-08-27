Hernán Medford advierte en Honduras que el ambiente no pesa: ‘Saprissa no es un equipo que se asusta’

Hernán Medford, técnico de Saprissa, atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa que organiza la Concacaf, previo al juego del jueves contra Olimpia.

Varias de las preguntas que le plantearon al técnico estuvieron relacionadas con que el Estadio Nacional Chelato Uclés estará a reventar, con lleno total, y cómo hará su equipo para tratar de doblegar a los catrachos, respaldados por sus aficionados.

Saprissa y Olimpia tienen nueve puntos y la misma cantidad de goles a favor: siete. Además, ambos recibieron dos tantos, para una diferencia de +5, por lo que el vencedor se asegura el primer lugar del grupo C y el liderato general de la competencia.

En caso de empate, será necesario recurrir al criterio de Fair Play, que en este momento favorece a los catrachos por acumular menos tarjetas amarillas y rojas.

Aparte del liderato, el vencedor se embolsará una buena cantidad de dinero tras el compromiso que se juega el jueves, a las 8:30 p. m., en Tegucigalpa, Honduras.

Por avanzar a los cuartos de final, cada equipo recibe $80.000, unos ¢36,5 millones. Al club que finalice como líder general se le darán $40.000 adicionales, poco más de ¢18 millones.

- ¿Cómo ganarle a Olimpia en su casa, en un estadio que va a estar a reventar?

- Tenemos un equipo acostumbrado a ese ambiente; eso lo tengo claro. Saprissa no es un equipo que se asusta. Sabemos vivir ese ambiente y a veces lo necesitamos. El llenazo es parte de la fiesta, pero eso no asegura un triunfo por ser local. Nos ha tocado perder en un ambiente así, en Saprissa.

“Venimos a jugar y a disfrutar. La mayoría está acostumbrado a jugar en este ambiente y motiva; lo veo como una fiesta futbolística. Los dos estamos clasificados; jugamos por el primer lugar y otro tipo de cosas. No estamos relajados, pero sí es diferente.

- ¿Cómo encuentra al equipo y qué espera de esta definición por el primer lugar del grupo?

- El equipo viene bastante bien. En el último partido en Costa Rica no nos fue muy bien (derrota ante Inter San Carlos), pero eso no afecta la parte emocional. Hablando del torneo de la Copa Centroamericana, venimos sin perder y jugamos contra un rival que también está invicto. Somos conscientes de que queremos el primer lugar. Hemos preparado bien el partido y sabemos el ambiente que vamos a encontrar, pero Saprissa está acostumbrado a estos ambientes y a este tipo de partidos.

- Se juegan más que tres puntos en este partido. ¿Cree que ambos son los más grandes de Centroamérica?

- Un partido entre Olimpia y Saprissa, aparte de los tres puntos, tiene un ingrediente extra: la parte del orgullo, de confirmar quién es mejor. Creo que todos lo ven por ahí y el ambiente va a estar bien. Todos están entusiasmados, igual que nosotros, por un partido que hace años no se juega y que define algo: quién es el primer lugar de la primera fase. No quiere decir con eso que se gana el título, porque viene la otra ronda. El que gane será el mejor de la primera fase y por eso vamos a buscar el triunfo.

- Bancy Hernández y Luis Paradela no están. ¿Con quiénes los va a sustituir?

- Paradela no está porque fue expulsado; Bancy está lesionado y, un día antes, no puedo decir cómo voy a suplirlos. A mí hoy me gustaría saber la alineación de Olimpia o cómo va a jugar; eso no lo puedo contestar.

- ¿Cuál es su evaluación de la mediacancha de su equipo? ¿Qué tan conforme está usted?

- Estoy tranquilo con mis mediocampistas y con mi equipo. No tengo ningún problema; estoy muy contento, muy tranquilo.

- ¿Cómo ha visto a Olimpia en el torneo?

- Lo hemos analizado y lo tenemos estudiado. Saprissa también tiene una buena combinación de jugadores de experiencia y jóvenes. Para algunos será la primera vez que enfrenten un partido de este tipo; es un clásico, pero otros ya han participado. En los dos equipos hay una combinación de experiencia y juventud en los planteles.

- A usted le ha tocado dirigir y jugar estos encuentros. ¿Es una efervescencia diferente a la que se daba en los años 80 y 90? ¿Este clásico ha perdido rodaje?

- La historia se respeta y dice que Saprissa y Olimpia son los que más han ganado. El fútbol se maneja con estadísticas; al cruzarse dos equipos históricos, se considera un clásico. No ha cambiado: la historia no se borra, se respeta. Son dos equipos tradicionales y eso sigue intacto. Es un clásico no porque yo lo diga, sino porque las estadísticas lo dicen.

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