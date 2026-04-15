Ojo, Jafet Soto: Mario Chacón solo tiene camisetas que le regalaron figuras de Alajuelense y Saprissa

¿Cómo es posible? Quizás Jafet Soto pueda tomar nota de esto: Mario Chacón siempre que puede va a los partidos del Club Sport Herediano y es bien conocido que por sus venas corre sangre rojiamarilla.

En el Camerino de Wílmer López y el periodista Antonio Alfaro, que se transmite por el canal de Youtube El Pato&Toño, el actor, comediante y aficionado empedernido de Herediano hizo una confesión que resulta sorpresiva.

Las únicas dos camisas que colecciona como tesoros de personajes ligados al fútbol no tienen relación alguna con el Team, sino que se las regalaron un liguista y un saprissista.

“Yo guardo dos camisetas con muchísimo cariño, que son de un manudo y un morado. Pablito Gabas, que es una persona excepcional, grandes amigos, una persona muy familiar, muy allegada, que he tenido el gusto de compartir y puedo llamarlo mi amigo. Es una persona especial y tengo unas camisetas de él, no de la Liga, sino de cuando jugaba en México”, expresó Mario Chacón.

La otra prenda que tiene guardada como un tesoro también se la dio una persona que vivirá por siempre en su corazón.

“Y que en paz descanse, de Gabriel Badilla, que fuimos muy amigos en una época. Me dolió muchísimo, porque teníamos una amistad muy fuerte en el momento de la muerte de Gabriel y un día él me dijo: ‘Yo sé que usted es herediano, pero voy a regalarle la que se parece más’. Y me regaló una de Saprissa amarilla, con una S morada, ahí tengo la camisa”, apuntó.

¿Pero será que Mario Chacón no tiene nada de su querido Herediano? Camisa como tal no, pero Óscar Esteban Granados un día le regaló una cinta de capitán, y él la guada con mucho cariño.