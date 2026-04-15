Puro Deporte

Ojo, Jafet Soto: Mario Chacón solo tiene camisetas que le regalaron figuras de Alajuelense y Saprissa

El actor y comediante es un ferviente aficionado del Club Sport Herediano

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Por Fanny Tayver Marín
Mario Chacón es muy aficionado al Club Sport Herediano.
Mario Chacón es muy aficionado al Club Sport Herediano. (Captura de video Camerino/Captura de video Camerino)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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