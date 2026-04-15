Puro Deporte

Mario Chacón: actor, comediante… ¿y futbolista? Pocos imaginarían lo que confesó en una entrevista

Mario Chacón contó lo que casi nadie sabía de él fuera de cámaras y lo hizo en el ‘Camerino’ de Wílmer López y Antonio Alfaro

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Por Fanny Tayver Marín
Mario Chacón entre risas dijo que no sabía si ir o no a la entrevista en 'Camerino' con Wílmer López y Antonio Alfaro.
Mario Chacón entre risas dijo que no sabía si ir o no a la entrevista en 'Camerino' con Wílmer López y Antonio Alfaro. (Captura de video Camerino/Captura de video Camerino)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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