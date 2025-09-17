Ojo a la apuesta de Óscar Ramírez para el partido Alajuelense vs. San Carlos

Liga Deportiva Alajuelense juega contra San Carlos este martes 16 de setiembre en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Cómo alinea Liga Deportiva Alajuelense hoy para el partido contra San Carlos? Dicen que equipo que gana repite. Y en este caso, Óscar “Macho” Ramírez se inclinó por aplicar esa máxima escrita en el librillo de muchos técnicos.

El once de los rojinegros para este partido está conformado por Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Rónald Matarrita, Creichel Pérez, Celso Borges, Kenyel Michel, Rashir Parkins, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

Alajuelense tiene como alternativas para ingresar de cambio a Johnny Álvarez, Deylan Aguilar, Deylan Paz, Jeison Lucumí, Farbod Samadian, Alejandro Bran, Doryan Rodríguez, Isaac Badilla y Tristan Demetrius.

Todavía no regresan Diego Campos, Aarón Salazar y Joel Campbell; mientras que Santiago van der Putten y Alberto Toril estarán habilitados hasta mediados de octubre, si su recuperación marcha bien tras sus respectivas cirugías.

