Nuevo estadio de Alajuelense se perfila como un ‘distrito de entretenimiento’

Conozca los planes que se tienen para desarrollar en el terreno donde se pretende construir el nuevo estadio de Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
La intención de Liga Deportiva Alajuelense es que en las 16 hectáreas del terreno escogido para el nuevo estadio haya un desarrollo urbano.
La intención de Liga Deportiva Alajuelense es que en las 16 hectáreas del terreno escogido para el nuevo estadio haya un desarrollo urbano. (Alajuelense y Gensler/Alajuelense y Gensler)







