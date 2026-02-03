Nuevo estadio de Alajuelense se perfila como un ‘distrito de entretenimiento’

La intención de Liga Deportiva Alajuelense es que en las 16 hectáreas del terreno escogido para el nuevo estadio haya un desarrollo urbano.

Liga Deportiva Alajuelense dejó en manos de la firma de arquitectura Gensler lo que será su nuevo estadio, y esa empresa especializada lo define como “un proyecto de primer mundo”, que tendrá eco en Centroamérica.

Según el líder regional de la práctica de Sports de Gensler Costa Rica, Omar Quesada, ellos no lo ven solo como un estadio, sino que están diseñando un distrito de entretenimiento 24/7.

“Esto va a llevar plazas públicas, edificios que le van a dar soporte a la experiencia del fan y donde incluso el fan ya no solo será el que grita los goles de la Liga, sino que se vuelve protagonista también”, comentó Omar Quesada.

Contó que el terreno será en un punto centro que es como el vestíbulo que servirá para que lleguen aficionados desde Occidente, de San José, de Alajuela centro y otros puntos del país, y que conectará con la ruta 1 y a poca distancia con la ruta 27.

“Se siente como El Coyol, porque está después de la rotonda de El Coyol, y cerca del cruce de Manolos, pero el punto exacto está realmente en La Garita”, mencionó el arquitecto.

Aunque es bien conocido que esas rutas colapsan, mencionó que el equipo de arquitectura trabaja con una serie de consultores que los lleva a optar por las mejores prácticas cuando diseñan un estadio.

Al ver el terreno de 16 hectáreas en un mapa, el estadio se encuentra al norte, pero dijo que ellos también tienen que pensar en cómo hacer que sea un estadio exitoso, y por eso hablan de un distrito.

En esas 16 hectáreas proyectan tener una serie de torres con comercio en un primer nivel y parqueos en niveles superiores, pero todo irá por fases.

Y la primera es el estadio, que es el punto generador que le va a dar vida al resto.

“La fase 1 tendrá los parqueos sobre el terreno y una serie de estrategias de apoyo que es importante pensar que a este distrito se llega no solo en carro, sino que habrá una serie de estrategias de movilidad para que la gente pueda llegar en bus o en transporte privado y transporte propio”.

El proyecto cuenta con espacio para lo que podría ser un hotel, en vista de que el terreno se encuentra cerca del aeropuerto Juan Santamaría. También planean que ahí se podría levantar una serie de edificios de uso mixto.

“Promete ser un proyecto de un impacto urbano real, donde se va a pintar de norte a sur lo que llamamos el Boulevard de la Victoria, que muy probablemente traerá raíces de la historia, con ladrillos, por lo que fue la marcha del ladrillo”, apuntó.

También conceptualizan la “Plaza 1919″, que se piensa como el punto para realizar un fan fest y una serie de estrategias de movilidad, para que por ese punto ingrese La Doce, como se llama la barra de la Liga.

