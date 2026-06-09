Nueva licitación retrasa el recarpeteo de la pista del Estadio Nacional hasta enero de 2027

El Director del Icoder, Donald Rojas, confía en que la pista del Estadio Nacional quede habilitada en el primer trimestre del 2027.

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) mantiene su objetivo de recarpetear la pista del INS Estadio, conocido históricamente como Estadio Nacional, la cual actualmente no se encuentra en las mejores condiciones para albergar competencias internacionales.

La reparación fue pospuesta debido a que ninguna empresa presentó ofertas en mayo para ejecutar las obras. Por esta razón, se espera que en unas dos semanas se publique una nueva licitación, con el propósito de que la pista esté lista durante el primer semestre del 2027, de acuerdo con las proyecciones del Icoder.

Según explicó el director del Icoder, Donald Rojas, la institución mantiene firme su intención de mejorar la pista y no ha desistido ni desfinanciado un proyecto cuyo costo ronda los ¢600 millones.

“Todo sigue viento en popa, como dicen. El cronograma continúa y sabemos lo importante que esta obra es para los atletas. Después de algunos estudios determinamos que la superficie es la que está dañada, pero la capa sintética que amortigua el paso de los corredores se encuentra en buenas condiciones”, comentó Rojas a La Nación.

El jerarca enfatizó que la intervención se concentrará precisamente en la capa superficial, identificada por su color anaranjado. Una vez concluidos los trabajos, la pista será pintada y se gestionará su homologación ante los organismos internacionales correspondientes para que pueda albergar competencias oficiales y las marcas obtenidas sean reconocidas internacionalmente.

“De acuerdo con los estudios realizados, la capa de amortiguamiento está en buenas condiciones o, en caso de requerirlo, puede repararse. La pista actualmente está dura, pero con la intervención en la superficie quedará en mejores condiciones”, agregó.

Al consultarle si se había considerado reemplazar completamente la pista, Rojas indicó que la estructura base se encuentra en buen estado y que, por ahora, no es necesario realizar una reconstrucción total. Además, señaló que el Icoder tiene planes más ambiciosos para todo el inmueble.

“Tenemos un proyecto ambicioso para una remodelación integral del Estadio Nacional en un plazo aproximado de tres años. Por esa razón, primero debemos habilitar la pista para las competencias. Dentro de una eventual remodelación no se descarta instalar una pista completamente nueva, por lo que invertir ahora cerca de ¢1.200 millones en una sustitución total no sería lo más conveniente”, afirmó Rojas.

Aunque la pista atlética cuenta con una altimetría adecuada, la superficie se ha endurecido con el paso del tiempo, lo que aumenta el riesgo de lesiones en tobillos y rodillas de los atletas. Además, las marcas que se registran en el recinto no son reconocidas por la World Athletics, organismo que avala los principales eventos internacionales, como los campeonatos mundiales, los Juegos Olímpicos y la Liga de Diamante.