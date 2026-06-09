Puro Deporte

Nueva licitación retrasa el recarpeteo de la pista del Estadio Nacional hasta enero de 2027

La falta de ofertas para ejecutar las obras de recarpeteo de la pista del Estadio Nacional obliga a realizar una nueva licitación

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Por Juan Diego Villarreal
Donald Rojas, director del ICODER
El Director del Icoder, Donald Rojas, confía en que la pista del Estadio Nacional quede habilitada en el primer trimestre del 2027. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Recarpeteo Estadio NacionalDonald RojasDirector del Icoder
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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