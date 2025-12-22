Pista atlética del Estadio Nacional será recarpeteada por su deterioro

La pista del INS Estadio, en estos momentos no es apta para las competencias internacionales, ni tampoco las marcas de las atletas son avaladas por la World Athletics.

Las malas condiciones de la pista atlética del INS Estadio (Estadio Nacional) vienen siendo denunciadas desde hace varios meses por los atletas de las selecciones nacionales, quienes entrenan y compiten en el inmueble de cara a eventos internacionales.

La dureza de la superficie actual, que provoca lesiones durante entrenamientos y competencias, así como el hecho de que no sea apta para lograr mejores registros personales ni validar marcas para torneos internacionales, forma parte de la problemática de la pista instalada en 2011, con la construcción del inmueble.

Ante las constantes denuncias, el ministro de Deportes, Donald Rojas, indicó que ya se cuenta con el contenido económico y que la licitación está lista para iniciar las reparaciones, aunque de momento no se tiene fecha establecida para el arreglo.

“Ya tenemos el contenido económico en el presupuesto ordinario del año 2026. Están asignados ₡600 millones para la reparación, el marcaje y la certificación de la pista de atletismo. En los próximos días, la licitación quedará en el sistema de compras públicas, a la espera de que finalice el proceso para adjudicar las obras”, informó Rojas.

El ministro comentó a La Nación que ahora deben ponerse de acuerdo con la administración del INS Estadio para definir el momento más conveniente para realizar los trabajos, sin afectar las constantes actividades que se desarrollan en el inmueble.

Aunque en un principio se habló de cambiar completamente la pista, finalmente se tomó la decisión de aplicar un procedimiento diferente.

“La intención es realizar un ‘recarpeteo’ de la pista. Se deberá limpiar la superficie actual, conocer cómo se encuentra la planimetría, aplicar algún tipo de adhesivo y colocar más caucho o material sintético. Una vez finalizado el proceso, se remarcará la pista para que quede en las mejores condiciones posibles”, manifestó Rojas.

Una vez concluidas las reparaciones, se solicitará a la World Athletics la certificación de la pista, con el fin de que la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) pueda organizar eventos internacionales y que las marcas y registros de los atletas sean válidos a nivel internacional.

Aunque la propuesta ya está sobre la mesa, el INS Estadio deberá esperar al menos seis meses más para que las mejoras en la pista se conviertan en una realidad, según estimaciones del ministro. Asimismo, será necesario coordinar con la administración del estadio para que los trabajos puedan ejecutarse sin inconvenientes.

“Cuando se habla de licitaciones, estas pueden durar entre tres y cuatro meses, o incluso un poco más, antes de que las obras puedan adjudicarse. Luego se debe buscar el mejor momento para realizar el ‘recarpeteo’, tomando en cuenta los eventos que se desarrollan en el estadio y las condiciones climáticas, para garantizar que el trabajo sea duradero”, concluyó Rojas.