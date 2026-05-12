Noelia Bermúdez perdió la cabeza como pocas veces: vea por qué la expulsaron (video)

Noelia Bermúdez vio la tarjeta roja directa en los minutos finales del partido donde se dio la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense.

En el fin de la dictadura que tenía Liga Deportiva Alajuelense tras perder la semifinal contra Dimas Escazú (0-1) se vieron escenas que no son habituales en el fútbol femenino, como cuando el enojo y la frustración provocaron una reacción desconcertante en Noelia Bermúdez.

La guardameta se molestó porque la atacante escazuceña María Fernanda Figueroa no la dejaba hacer el saque de puerta. Cuando logró ejecutarlo, Noelia no se controló, empujó a la delantera y la botó.

“Aquí se descontrola ya el compromiso, expulsan a Noelia Bermúdez al finalizar el cotejo, esta acción de María Fernanda Figueroa que no debió ser, por supuesto, María Fernanda no deja que Noelia Bermúdez saque”, comentó la periodista Adriana Hernández, en la transmisión de TD Más.

La comunicadora también dijo al aire que ese empujón en sí afectaba más a Liga Deportiva Alajuelense con la expulsión.

Además, dijo que no le cabe duda de que eso hizo que los ánimos se calentaran tanto para las acciones tan bochornosas que se vieron al final.

Porque tras el pitazo, hubo problemas dentro del terreno de juego. Algunas jugadoras de la Liga se dejaron llevar por la frustración; mientras que en las tomas de televisión también se vio a un personero de Dimas Escazú que se fue directo a decirles algunas cosas.

Vea la expulsión de Noelia Bermúdez