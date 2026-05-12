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Noelia Bermúdez perdió la cabeza como pocas veces: vea por qué la expulsaron (video)

TD Más mostró todo lo ocurrido cuando a Noelia Bermúdez le mostraron la roja, en el partido donde Dimas Escazú eliminó a Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Noelia Bermúdez vio la tarjeta roja directa en los minutos finales del partido donde se dio la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense.
Noelia Bermúdez vio la tarjeta roja directa en los minutos finales del partido donde se dio la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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