No solo Faitelson: Otro reconocido periodista ve a Alajuelense como firme candidato al Mundial de Clubes

David Faitelson ya emitió su criterio y lo que él haría, pero no es el único comunicador con ese criterio. Para evitar la desinformación, el conocido periodista Andrés Agulla, se tomó su tiempo para explicar todos los escenarios de lo que puede ocurrir una vez que la FIFA excluyó al León del Mundial de Clubes 2025 y que debe nombrar al equipo que lo reemplazará, siendo Liga Deportiva Alajuelense una de las opciones.

Todo parte del reclamo formulado por la institución rojinegra, al detectar que el reglamento de FIFA para el Mundial de Clubes dice claramente que no puede haber dos equipos de la misma propiedad y que los nexos no pueden ser de ningún tipo.

Las reglas estaban bastante claras en cuanto a cómo clasificar para el Mundial de Clubes, pero no ocurre lo mismo sobre cómo reemplazar a un equipo en este tipo de situación.

A partir de eso, el periodista considera que cinco equipos pueden pensar que son candidatos: Alajuelense, América, Los Ángeles FC, Philadelphia Union y el mismo León.

Liga Deportiva Alajuelense se mantiene firme en que tiene derecho a ser parte del próximo Mundial de Clubes. (Prensa Alajuelense)

Pero antes de desarrollar esos escenarios, recordó que hay un apartado en el reglamento que dice que un país no puede tener más de dos representantes en el torneo, salvo que el país tenga varios o múltiples campeones del torneo regional.

Es decir, México estaba teniendo tres representantes junto a Monterrey, Pachuca y León, porque los tres habían ganado el torneo del área. Pero a partir de la salida del León, hay que ver qué dice el reglamento, que no está claro en este tipo de situaciones.

Lo que sí está claro es el ranquin de la FIFA del Mundial de Clubes, y que es el criterio en el que se fundamenta el reclamo de la Liga.

Quien debe definir el caso es el secretario general de la FIFA, o en su defecto, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS); pero pareciera que todo parte de una cuestión de interpretación.

Porque se debe determinar si ese lugar disponible le corresponde a la liga mexicana, o a la Concacaf, que tiene cuatro cupos asignados.

Y surge una interrogante: ¿El Inter Miami ocupa lugar de Concacaf, o es país organizador y nada más? Esa parece una clave para esclarecer el conflicto.

Joseph Joseph habla sobre el reclamo de Alajuelense por el Mundial de Clubes

El caso del América

En el ranquin de FIFA del Mundial de Clubes, confeccionado entre 2021 y 2024, el primer lugar en Concacaf es Monterrey, seguido por León. Ambos clasificados por ganar la Concachampions.

Monterrey va a jugar el Mundial y León acaba de quedar afuera. El tercer lugar es del América, y si el cupo le tocara al país, debería ser el que tome el puesto de León.

“A mí me parece que no le corresponde, porque al final de cuentas América no ha ganado el torneo de Concacacaf, ni siquiera ha jugado la final. Entonces, no creo que le corresponda al país el cupo, y como consecuencia no creo que le corresponda a América. Le corresponde a la Confederación”, expresó Andrés Agulla.

Otra acotación que hizo que que si fuera por ranquin únicamente, entendiendo que México ya tiene tanto a Monterrey como Pachuca, América tampoco podría clasificar, por ser el tercer equipo del país.

“Más allá de los intereses fuertes que debe haber para que América participe, por lo que significa como institución, como club, por cantidad de hinchas, por todo lo que conocemos, me parece que está bastante difícil en el reglamento establecer que América ocupe el lugar de León”, recalcó.

El caso de Philadelphia Union

El cuarto lugar en esa tabla de posiciones es Philadelphia Union, que podría pensar que si Estados Unidos tiene dos cupos que es el máximo asignado, uno es de Seattle como ganador de la Concachampions, pero el otro para el Inter Miami, como organizador, invitado por FIFA.

Si con el equipo de Messi no se considerara como cupo del país, sino como anfitrión, Philadelphia Union podría ser el favorecido.

“También lo veo bastante difícil, para ser honesto, porque al final de cuentas, por más que el Inter Miami esté clasificando por otro lugar, por invitación, no dejan de ser dos equipos del mismo país. Y el reglamento es bastante claro en que solamente se van a permitir más de dos equipos del mismo país en caso de que haya múltiples campeones de la competencia continental”, comentó Andrés Agulla.

El caso de Los Ángeles FC

Entonces, habría que continuar en el ranquin de FIFA para el Mundial de Clubes y aparece Los Ángeles FC, que perdió la final contra León. Esta opción tampoco le suena viable al comunicador.

“Si León no puede jugar, el más cercano al que perdió la final es el LAFC. También lo veo difícil, también lo veo bastante complicado y no creo que termine por ingresar el equipo de Los Ángeles”, citó.

El caso de Alajuelense y León

Con esos descartes, se continúa revisando ese ranquin de FIFA para el Mundial de Clubes y aparece Alajuelense como el primer equipo no mexicano y no estadounidense.

“Si es que no va el campeón de la edición que ganó León de la Concachampions y se va al ranquin, respetando el máximo de dos representantes por país, la Liga debería ser el equipo al que le corresponde, más allá de estar en el decimoquinto lugar en el ranquin. Y sería el único representante de Centroamérica, viniendo desde Costa Rica”, afirmó.

Liga Deportiva Alajuelense reclama lo que considera su derecho de participar en el Mundial de Clubes de FIFA 2025. (Concacaf.com/fotografía)

También dijo que como León prometió defenderse como una “fiera”, habrá que ver los resultados de esa apelación.

“Creo que el equipo que tiene más sentido de todos para poder clasificar es la Liga Deportiva Alajuelense. Claro está, Alajuelense no tiene el peso específico de otros equipos y, hasta ahora, en este momento, eso seguramente debe valer (...).

”Desde la óptica reglamentaria, tiene más sentido con el reglamento, aunque con menos peso económico, lo cual no es un detalle menor: la Liga Deportiva Alajuelense”, detalló Andrés Agulla.

Finalmente, apuntó que habrá que ver qué define la FIFA, pero debe tomar una decisión rápidamente, porque restan solo tres meses para el inicio del Mundial de Clubes y detrás de esto hay una serie de aspectos organizativos que dependen de la resolución: venta de entradas, logística del club que participará, planificación de calendarios, entre otros detalles.

“No se invita a un torneo de un día para otro, por lo que la FIFA debe actuar con urgencia para anunciar al equipo que ocupará el lugar en el Mundial de Clubes. Esa es la decisión que la FIFA debe tomar. Lo único seguro hasta ahora es que ya ha dado su primer veredicto: dejar fuera a León”, concluyó el comunicador.

