Puro Deporte

‘No, eso jamás’: Felipe Medina, dueño de Puntarenas, responde si el equipo se desmanteló tras siete salidas

Felipe Medina aseguró que César Alpízar, técnico del equipo, es quien se encarga de las contrataciones

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Por Milton Montenegro

Puntarenas llama la atención por la cantidad de jugadores que dejaron el equipo, siete, y porque el club no ha anunciado ninguna contratación.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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