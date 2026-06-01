‘No, eso jamás’: Felipe Medina, dueño de Puntarenas, responde si el equipo se desmanteló tras siete salidas

Puntarenas llama la atención por la cantidad de jugadores que dejaron el equipo, siete, y porque el club no ha anunciado ninguna contratación.

Los seguidores porteños podrán pensar que se desmanteló el plantel ante las salidas de Farbod Samadian, Andrey Mora, Wilber Rentería, José Pablo Córdoba, Renzo Carballo, Daniel Colindres e Ignacio Gómez.

“No, eso jamás”, contestó de forma contundente Felipe Medina, dueño de Puntarenas, en entrevista que le concedió a La Nación.

“No hemos informado qué estamos haciendo porque yo no soy de estar informando mucho, no me gusta y nadie te motiva. Si quito a un futbolista, la gente lo que comenta es que ya nos fuimos a segunda. Hay muchos jugadores de los que van a venir nuevos que no están firmados y, hasta que firmen, uno los anuncia. Todos ellos, uno entiende que todavía están viendo otras opciones, tampoco puede obligarlos a que firmen”, dijo Medina.

Felipe Medina ve normal que se den muchas salidas e insistió en que el equipo no va a quedar desarmado.

“Es normal, vea a Liberia: se fueron 14. Imagino que estaba sobregirado y no hay entradas tan grandes para sostener un equipo. En nuestro caso, los que se marcharon son jugadores que ya no teníamos en cuenta, solo Ignacio Gómez era importante. Luego, los otros, algunos estuvieron lesionados, como Cundumí (Alexis). Es normal en los equipos que salgan unos y lleguen otros”, señaló Medina.

Pero, ante la pregunta directa de si van a hacer contrataciones, Medina añadió que la cantidad que se marcharon es la misma que van a llevar: siete jugadores más.

“Se contrata lo que quiere el entrenador, gente que se adapte a su plan de trabajo y estilo de juego. Tenemos en lista a un panameño para el mediocampo y hay un mexicano que podemos traer.

Felipe Medina aseguró que César Alpízar, ténico de Puntarenas, tiene en sus planes traer un panameño y un mexicanos. Además, le dará oportunidad a varios jóvenes de ligas menores. (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)

“Además, vamos a darle mucho chance a las ligas menores, tenemos como seis muchachos que queremos potenciar. Todos los demás que terminaron y no se van es porque ya renovaron el contrato”, opinó Medina.

El dueño de Puntarenas manifestó que, por ejemplo, con Daniel Colindres, quien se marchó a Sporting, no llegaron a un acuerdo por el tema económico.

“Colindres quería ganar igual o más de lo que ganaba; con el presupuesto de él, estoy buscando otro jugador que juegue todo el partido. Andrey Mora, de tres torneos, solo uno jugó; los otros dos no, por lesión. Otros jugadores no nos funcionaron, no hay problema; uno de ellos, no voy a decir el nombre, jugaba dos partidos y cuatro pasaba en fisioterapia”, apuntó Felipe Medina.

Felipe Medina lamentó la partida de Ignacio Gómez, quien fue fichado por Sporting. (Cortesía: Joseph Moya/Puntarenas FC/La Nación)

De los que partieron, Farbod Samadian era préstamo de Alajuelense y regresa al equipo manudo, mientras que Andrey Mora vestirá la camiseta del Cartaginés.

Por su parte, Rentería y Córdoba se marchan al Valle de El General.

Asimismo, Sporting FC se hizo con los servicios de Renzo Carballo, Ignacio Gómez y Daniel Colindres.