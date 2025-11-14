Nigeria enfrentará a Congo por un cupo en el repechaje al Mundial 2026

Congo dio la sorpresa al despachar a Camerún de toda posibilidad de participar en el Mundial 2026.

Con un solitario gol al 90+1’ de Chancel Mbemba, quien milita en el Lille de Francia y con paso con Newcastle, Porto y Marsella, Congo jugará la Final de los Playoffs en la eliminatoria de África frente a la Selección de Nigeria.

El Al-Barid Stadium de Rabat, en Marruecos, sirvió como sede del encuentro en el que la República Democrática del Congo se impuso a los Leones indomables.

La República Democrática del Congo 🇨🇩 derrotó a Camerún 🇨🇲 con un gol en los descuentos y lo dejó fuera de la Copa del Mundo 2026. Jugará la final ante Nigeria 🇳🇬 el domingo y el que gane irá al repechaje donde ya espera Bolivia 🇧🇴 y Nueva Caledonia 🇳🇨. pic.twitter.com/1FCOvzTpTq — 🌝💊 (@chelokoooo) November 13, 2025

Los cameruneses buscaban su novena calificación a la Copa del Mundo, la segunda de forma consecutiva, pero se quedaron cortos en el intento pese a partir como claros favoritos por la plantilla con la que cuentan.

Elementos como el mencionado Onana, de paso por el Inter de Milán y Ajax, o Bryan Mbeumo, hoy en el Manchester United, no bastaron para superar el cerco del Congo, teniendo que despedirse de sus opciones.

Nigeria goleó 4-1 a Gabón y buscará ante Congo, su pase al repechaje, rumbo al Mundial 2026. (PHILL MAGAKOE/AFP)

En la otra llave, Nigeria goleó 4-1 a Gabón para pasar a la final del repechaje africano, donde será el rival de Congo por un lugar en la Repesca Intercontinental del próximo año.

Victor Osimhen firmó un doblete, mientras que Akor Adams y Chidera Ejuke colaboraron con un gol cada uno para redondear la goleada. Mario Lemina marcó el empate provisional que mandó el choque a la prórroga.

Nigeria vs. Congo se medirán el próximo domingo 16 por el boleto al Repechaje Intercontinental que les mantenga viva la llama de conseguir la clasificación al Mundial 2026.

El encuentro genera enorme expectativa, no solo en África, sino también en Sudamérica y el resto del mundo, ya que Bolivia sigue de cerca esta definición al tratarse de uno de sus posibles rivales.

Al repechaje

Actualmente, ya hay dos selecciones confirmadas para la repesca continental rumbo a la Copa del Mundo 2026: el representante de la Conmebol y el representante de Oceanía. Ambos esperan conocer a sus futuros rivales en esta instancia decisiva.