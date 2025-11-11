Nicaragua vs. Honduras por las eliminatorias al Mundial 2026: a qué hora juegan

El duelo promete intensidad: Honduras busca sellar su clasificación, mientras que Nicaragua quiere despedirse con orgullo ante su gente.

La selección de Nicaragua recibe a Honduras este jueves 13 de noviembre en Managua por la quinta fecha del Grupo C de la fase final de la eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El duelo será clave: Honduras intentará asegurar su posición al frente del grupo, mientras que Nicaragua busca cerrar con dignidad un proceso que lo tiene al borde de la eliminación.

Detalles del partido

Fecha: jueves 13 de noviembre de 2025.

jueves 13 de noviembre de 2025. Hora: 8 p. m. hora de Nicaragua/Honduras

Lugar: Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, Managua.

Qué está en juego

Para Honduras, líder del Grupo C con 8 puntos, una victoria le acercaría al pase directo al Mundial o al menos lo afianzaría hacia el repechaje. Para Nicaragua, que apenas suma 1 punto, el reto es más simbólico: despedirse con un buen resultado ante su afición.