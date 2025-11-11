Puro Deporte

Nicaragua vs. Honduras: hora de Estados Unidos para ver el partido de eliminatorias Concacaf

Honduras visita a Nicaragua por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Conozca el horario en Estados Unidos del partido y lo que se juega cada selección

Por Silvia Ureña Corrales
El duelo promete intensidad: Honduras busca sellar su clasificación, mientras que Nicaragua quiere despedirse con orgullo ante su gente.
El duelo promete intensidad: Honduras busca sellar su clasificación, mientras que Nicaragua quiere despedirse con orgullo ante su gente. (Canva /Canva)







