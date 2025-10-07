Nicaragua vs. Haití por eliminatorias al Mundial: hora de Estados Unidos para ver el partido de eliminatorias Concacaf

El duelo entre Nicaragua y Haití podría definir quién sigue con vida en las eliminatorias del Grupo C.

El Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua será el escenario del partido entre las selecciones de Nicaragua y Haití este jueves 9 de octubre a las 8 p.m. (tiempo del Este de Estados Unidos), 9 p.m. (Centro) y 7 p.m. (Pacífico), en un duelo clave de las eliminatorias rumbo al Mundial, correspondiente al Grupo C.

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir la transmisión en inglés a través de CBS Sports Network, Golazo y Paramount+.

Nicaragua llega con un solo punto, producto de un empate contra Costa Rica y una derrota ante Honduras en sus primeros compromisos.

Haití, por su parte, acumula dos unidades tras registrar dos empates consecutivos ante los ticos y los hondureños.