Ni 300 ni 350 mil dólares: presidente de Saprissa aclara cuánto gana el club por salida de Jefferson Brenes

Roberto Artavia se refirió a la salida de Jefferson de Brenes de Saprissa y de paso hizo una revelación sobre lo económico con este movimiento.

Jefferson Brenes se marchó del Deportivo Saprissa al recibir una importante oferta del FC Bhayangkara de Indonesia, club con el que firmó por dos años.

Apenas se dio a conocer la noticia empezaron las especulaciones y posiblemente usted escuchó que por esta transacción, la institución morada recibiría como mínimo $300.000.

La Nación le preguntó al presidente del club, Roberto Artavia, si ese monto del que se habla es real o si se trata de un rumor; el jerarca de la “S” fue muy claro.

“No hay ni 300 ni 350 y no me gusta hablar de montos, pero en este momento es muy fácil, porque la respuesta es no hay un valor económico en la transacción. Hay un valor económico en una segunda transacción, si este equipo de Indonesia coloca a Jefferson en otra liga, en esa transacción sí llevamos un porcentaje”, afirmó Roberto Artavia.

Roberto Artavia revela monto que recibe Saprissa por venta de Jefferson Brenes

De hecho, repitió que en este momento, Saprissa no va a recibir ningún dinero del equipo de Indonesia.

“Le abrimos la puerta a Jefferson, esto es algo que él tiene en mente hace tiempo, tiene 29 años, es un jugador que yo diría posiblemente por los ciclos de vida de los jugadores, que si no sale ahora, no va a salir y él francamente es como una aspiración personal que tiene de hace mucho tiempo”, destacó.

Así que viendo ese panorama y pensando en ese anhelo personal del hombre que arrancó el semestre encendido con los morados y que hasta hace unos días vistió la camisa 10 del equipo, en Saprissa optaron por no ponerle obstáculos.

“Decidimos decirle que sí, que vaya, que pruebe y sin ninguna garantía. Nosotros vamos a estar invirtiendo en los muchachos que tenemos para su reemplazo. Al decir sin ninguna garantía, en caso de que él decidiera otra cosa, ya tendríamos que considerarlo como un nuevo fichaje, si es que en aquel momento nos conviene”, explicó.

Durante la rueda de prensa que Roberto Artavia ofreció este jueves, recalcó que la salida de Jefferson se da realmente para proporcionarle un espacio de crecimiento al jugador, que él quería aprovechar.

“Es una oferta económica importante para él, él quería jugar en el extranjero, tiene 29 años y yo voy a decir que la ventana se le va cerrando, no quisimos oponernos y le dimos todas las facilidades para esto. Si se da una segunda transacción, Saprissa va a recibir un porcentaje importante de esa segunda transacción”, recalcó Roberto Artavia.

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