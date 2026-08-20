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Jefferson Brenes revela por qué no pudo decirle no a Indonesia y dejar Saprissa

El volante resaltó que a él y a la dirigencia morada los tomó por sorpresa la oferta

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Por Milton Montenegro
Jefferson Brenes afirmó que la oferta de Asia es algo que no podía dejar pasar. "Debía tomar el riesgo", dijo el volante. (Jose Cordero)







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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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