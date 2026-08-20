Jefferson Brenes revela por qué no pudo decirle no a Indonesia y dejar Saprissa

Jefferson Brenes afirmó que la oferta de Asia es algo que no podía dejar pasar. "Debía tomar el riesgo", dijo el volante.

Jefferson Brenes reconoció que la posibilidad de jugar en Indonesia, donde firmó por dos años con el FC Bhayangkara, lo tomó por sorpresa tanto a él como a la dirigencia de Saprissa.

Brenes añadió que el cuerpo técnico le pidió que se quedara. Él también lo pensó, pero al final, tras unos días de análisis, consideró que no podía dejar pasar la oportunidad de convertirse en legionario.

“Estoy feliz, pero obviamente no fue fácil; fue complicado. La verdad, me sentía feliz en Saprissa y fue una decisión difícil de tomar. Al final de cuentas, nos sentamos la directiva y mi persona, y era algo que no podíamos dejar pasar”, dijo Jefferson en declaraciones al departamento de prensa de Saprissa.

El volante insistió en que se sentía bien en el cuadro morado y añadió que estaba levantando el nivel, pero las decisiones y los momentos llegan.

“A veces no hay que dejar pasar las oportunidades. Estoy feliz por el salto que voy a dar; me llevaré muchos recuerdos de aquí. El apoyo de la afición y el compañerismo que tuve en el camerino me ayudaron mucho, pero hay decisiones en la vida que uno tiene que tomar y hay que asumir ese riesgo”, resaltó Jefferson.

Brenes recordó que hace seis meses le comentó a Erick Lonis que deseaba volver a su mejor forma. Se sentía bien y en la cancha se le notaba, incluso con buenos goles.

Jefferson Brenes habla sobre su salida de Saprissa

“Las oportunidades llegan cuando uno menos se las espera. No fue fácil, fue complicado, porque quería quedarme en el club; quería sacarme esa espinita de seguir levantando títulos aquí y me llevo muchos recuerdos”, dijo Brenes.

Jefferson manifestó que hubo varios días en los que él y la dirigencia se sentaron a pensar qué era lo mejor.

“Teníamos que tomar una decisión lo antes posible. Faltan cosas por terminar, como ir al club a hacer algunas pruebas. Cuando me llegó la posibilidad de cambiar, me tomó por sorpresa y sí existe ese nerviosismo”, añadió Jefferson.

Jefferson destacó que quería quedarse, pero ya todo está consumado. Solo falta arreglar el papeleo para que viaje a Indonesia.

“Para mí será complicado ir a Asia y enfrentar otro idioma y estilo de vida. Me llevo recuerdos, títulos y goles en el Estadio Saprissa, donde siempre soñé estar. No esperaba esta oportunidad tan rápido, y a la gerencia también la tomó por sorpresa”, indicó Jefferson.

Jefferson Brenes insistió en que no podía dejar pasar la oferta y recordó que, cuando firmó con Saprissa, lo hizo pensando en que le daría la opción de saltar al extranjero.

“Llegar a Saprissa me abrió la mente, me ayudó a crecer como persona y jugador. Estar en Saprissa era un sueño y lo cumplí. Al llegar aquí me planteé ir al extranjero. Estoy agradecido con la afición y el club; eso habla mucho del tipo de personas que hay. La gerencia y los compañeros me dieron todo el apoyo”, comentó Jefferson Brenes.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.