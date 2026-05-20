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Neymar suma más de 1 millón de seguidores en un día tras convocatoria de Brasil

La lista mundialista de Brasil generó un fuerte impacto digital y elevó la popularidad de varias figuras en redes sociales

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Por O Globo / Brasil / GDA
Neymar lideró en nuevos seguidores tras la convocatoria brasileña mientras Rayan registró el mayor aumento proporcional. (ERNESTO BENAVIDES/AFP)







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