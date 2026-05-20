Neymar suma más de 1 millón de seguidores en un día tras convocatoria de Brasil

La convocatoria de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo de 2026 no solo colocó a los futbolistas brasileños en el centro de la conversación deportiva. También impulsó de forma acelerada su alcance en redes sociales y disparó millones de nuevas interacciones entre los seleccionados.

El caso más llamativo en cifras absolutas fue Neymar. El delantero del Santos sumó más de 1 millón de seguidores en Instagram en apenas 24 horas, según datos de la plataforma Radar Canarinho creada por Nexus Investigación e Inteligencia de Datos.

Los datos analizaron el período entre las 6 a. m. del 18 de mayo y las 6 a. m. del 19 de mayo.

Detrás de Neymar aparecieron otros jugadores con aumentos importantes. Endrick ganó más de 461.000 seguidores. El atacante Rayan añadió 139.400 seguidores. El guardameta Weverton, una de las sorpresas de la lista de Ancelotti, registró 126.600 seguidores adicionales.

La plataforma detalló que cuatro futbolistas superaron los 100.000 nuevos seguidores durante ese período.

En conjunto, los 26 convocados brasileños sumaron 2,3 millones de seguidores nuevos.

Sin embargo, el crecimiento proporcional presentó otro panorama.

El futbolista que obtuvo el mayor impulso relativo fue Rayan, delantero del Bournemouth y exjugador del Vasco da Gama. Su cuenta aumentó 19%, lo que elevó su base total hasta 898.000 seguidores.

La lista continuó con Igor Thiago, que aumentó 11%, mientras Ibañez y Douglas Santos registraron incrementos de 7% cada uno.

El director ejecutivo de Nexus, Marcelo Tokarski, indicó que la convocatoria funciona como una vitrina para jugadores menos conocidos y también potencia figuras consolidadas. Además señaló que el crecimiento de Neymar demuestra una capacidad de movilización digital que supera el ámbito deportivo y lo convierte en una figura con alcance global.

El monitoreo de Radar Canarinho incluyó 25 perfiles de jugadores convocados por Ancelotti.

La excepción fue Luiz Henrique. Nexus explicó que la cuenta presentó limitaciones para la recopilación automática de datos.

La plataforma actualizará los números diariamente.

Al considerar a Luiz Henrique, los 26 perfiles convocados acumulan una audiencia total de 419,6 millones de seguidores.

Además, los 10 perfiles más grandes concentran 92,9% de toda la audiencia analizada.

Neymar lideró con 231,8 millones de seguidores.

El segundo lugar fue para Vinícius Júnior, con 59,8 millones.

El podio lo completó Casemiro, con 22,2 millones.

Los 10 jugadores convocados de Brasil con más seguidores en Instagram

Neymar: 232 millones

232 millones Vinícius Júnior: 59,7 millones

59,7 millones Casemiro: 22,2 millones

22,2 millones Raphinha: 19,4 millones

19,4 millones Endrick: 17,6 millones

17,6 millones Lucas Paquetá: 11,9 millones

11,9 millones Alisson Becker: 8,6 millones

8,6 millones Marquinhos: 7,1 millones

7,1 millones Ederson: 5,5 millones

5,5 millones Danilo Luiz: 3,9 millones

Perfiles con mayor crecimiento proporcional

Rayan: más de 139.000 seguidores y aumento de 19%

más de 139.000 seguidores y aumento de Igor Thiago: 11%

Ibañez: 7%

Douglas Santos: 7%

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.