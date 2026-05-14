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Neymar responde a provocación sobre el Mundial: ‘Se quedará en casa’; vea el video

El delantero brasileño reaccionó con ironía a una provocación desde las gradas luego del triunfo del Santos en Paraná

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Por O Globo / Brasil / GDA
PR - CURITIBA - 13/05/2026 - COPA DE BRASIL 2026, CORITIBA vs. SANTOS - Neymar Jr., jugador del Santos, durante un partido contra Coritiba en el estadio Couto Pereira por la Copa de Brasil 2026. Foto: Luis Garcia/AGIF (Foto de Luis Garcia / AGIF vía AFP).
Neymar vivió un tenso momento con un aficionado del Coritiba tras avanzar con Santos a octavos de final de la Copa de Brasil. (LUIS GARCIA/AGIF via AFP)







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