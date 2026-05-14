Neymar responde a provocación sobre el Mundial: ‘Se quedará en casa’; vea el video

Neymar vivió un tenso momento con un aficionado del Coritiba tras avanzar con Santos a octavos de final de la Copa de Brasil.

Neymar protagonizó un momento llamativo tras la clasificación del Santos a los octavos de final de la Copa de Brasil este miércoles en el estadio Couto Pereira, en Paraná.

El atacante brasileño reaccionó a una provocación de un aficionado del Coritiba luego de salir sustituido en la victoria santista por 2 a 0. Desde las graderías, un seguidor le gritó que no iría al Mundial.

El futbolista respondió de inmediato. Sonrió, lanzó un beso hacia la tribuna y contestó que el aficionado se quedaría en casa.

La escena circuló rápidamente en redes sociales. El episodio ocurrió en medio de la expectativa sobre la posible convocatoria de Neymar para la próxima Copa del Mundo con la Selección de Brasil.

Torcida do Coritiba para Neymar: "Não vai pra Copa!"



Neymar: "2x0.. Vocês vão ficar em casa."



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En el partido, Santos resolvió la serie desde el primer tiempo. El equipo dirigido por Cuca avanzó a octavos de final luego del empate sin goles en el juego de ida.

El gran protagonista del encuentro fue Gabriel Bontempo. El mediocampista abrió el marcador con un remate de larga distancia. Además, lideró las acciones ofensivas del conjunto paulista.

El segundo tanto llegó por medio de Adonís Frías antes del descanso.

Aunque no anotó, Neymar participó en varias jugadas ofensivas y mostró intensidad durante el compromiso. El delantero atraviesa una etapa importante con Santos mientras busca convencer al técnico Carlo Ancelotti de cara a la lista definitiva de Brasil para el Mundial.

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