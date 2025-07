Neymar prueba millonario Batmóvil que lanza fuego y queda como loco

Neymar Jr. dejó a sus fans boquiabiertos al revelar su última adquisición: una réplica valorada en $1,5 millones del icónico Batmóvil de las películas de Batman. Pero no solo es una pieza de colección, porque aunque usted no lo crea, el vehículo lanza fuego y el futbolista no dudó en probarlo.

