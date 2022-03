¿Intrigado por el fondo de pantalla que Neymar tiene en su WhatsApp? Acá se lo explicamos

Un simio rosado mascando chicle, con un gorro de fiesta y unos anteojos celestes. Así es la imagen que Neymar Jr. tiene de fondo de pantalla en su chat de WhatsApp.

Luego de que el París Saint Germain (PSG) quedara eliminado de la Champions League, tras perder el partido de vuelta contra el Real Madrid, este miércoles 9 de marzo los medios españoles aseguraron que el astro brasileño y el portero del equipo parisino Gianluigi Donnarumma protagonizaron una fuerte discusión dentro del camerino.

Sin embargo, Neymar Jr. se trajo abajo los rumores, al revelar la conversación que sostuvo con el arquero italiano de 23 años. En la imagen, publicada en su cuenta de Instagram (y eliminada posteriormente), el portero se disculpa por las noticias que circulan sobre su supuesta discusión; mientras él le contesta que “eso puede pasar en el fútbol”.

Neymar Jr. publicó la conversación con el arquero para desmentir a los medios que aseguraban que él y Donnarumma habían tenido una fuerte discusión en el camerino. (Captura de pantalla)

Y aunque la conversación llamó la atención, un detalle que no pasó inadvertido fue el fondo de pantalla que el brasileño de 29 años tiene en su WhatsApp. Se trata de un curioso dibujo animado, uno de los NFT (token no fungible) que Neymar Jr. adquirió a inicios de este año. De hecho, también es la imagen que actualmente tiene en su perfil de Instagram.

Los NFT son un activo que es único, que no se puede modificar, que habita en lo virtual y que no se puede intercambiar por otro de igual valor, porque no existe otro igual. Es decir, es algo así como un bien virtual o un objeto virtual de valor que se cotiza.

No obstante, el simio rosa no es el único NFT que ha adquirido el jugador del PSG, pues también compró un simio color café con ojos biónicos que está fumando. Ambas obras las adquirió junto a sus compañeros de equipo Marco Verratti y Leandro Paredes a través de la plataforma OpenSea, el mercado más grande de tokens.

Se trata de dos obras de la colección Bored Ape Yacht Club (BAYC) por las que los jugadores pagaron más de $1 millón, según reportan medios internacionales.

El NFT que Neymar Jr. tiene de fondo de pantalla es el BAYC #6633 y, de acuerdo con el diario Olé, pagó aproximadamente $517.000 para adquirirlo.

Neymar adquirió los NFT a inicios de este 2022. (FRANCK FIFE/AFP)

El segundo simio es el BAYC #5269 y, según el mismo diario, por este habría pagado $613.000.

La compra de las imágenes digitales se realizó por medio de una cartera personalizada que tiene en la plataforma, a la que llamó EneJay, que son las iniciales del jugador.

Otro detalle que llamó la atención en la publicación, fue que Neymar Jr. le contestó a Donnarumma tres horas después, por lo que el arquero tuvo que armarse de paciencia para conocer el punto de vista del astro brasileño.