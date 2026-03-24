Netflix transmitirá en exclusiva el Juego Inaugural de la MLB 2026: hora, fecha y lo que debe saber

Yankees y Giants abren la MLB 2026. Netflix tendrá la transmisión exclusiva en Latinoamérica con acceso incluido en sus planes.

La temporada 2026 de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) inicia este miércoles 25 de marzo con un duelo de alto perfil. Los New York Yankees enfrentarán a los San Francisco Giants en el Oracle Park. El partido marcará el arranque oficial de la campaña.

La principal novedad es que el encuentro se verá en exclusiva por Netflix. La plataforma logró un acuerdo con la MLB para transmitir varios eventos durante los próximos tres años. El convenio amplía la cobertura del béisbol en México y Latinoamérica.

El juego inaugural se disputará en San Francisco, sede de los Giants. La transmisión incluirá narración en español con voces reconocidas por la afición. Participarán Pepe Segarra y Miguel Ramos.

Además del partido inaugural, el contrato contempla otros eventos relevantes. Netflix transmitirá el Home Run Derby y el Field of Dreams Game. Esta decisión generó reacciones entre seguidores del béisbol.

Fecha, hora y sede del partido

El encuentro se jugará el miércoles 25 de marzo de 2026. La hora en México y gran parte de Centroamérica, será a las 6 p. m.

El escenario será el Oracle Park de San Francisco.

La transmisión estará disponible en Netflix. El acceso se incluye en todos los planes. No tendrá costo adicional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.