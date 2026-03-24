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Netflix transmitirá en exclusiva el Juego Inaugural de la MLB 2026: hora, fecha y lo que debe saber

El inicio de la temporada 2026 de la MLB llegará con transmisión exclusiva en Netflix desde San Francisco y con narración en español

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Por El Universal / México / GDA
Yankees y Giants abren la MLB 2026. Netflix tendrá la transmisión exclusiva en Latinoamérica con acceso incluido en sus planes.
Yankees y Giants abren la MLB 2026. Netflix tendrá la transmisión exclusiva en Latinoamérica con acceso incluido en sus planes. (Netflix/Captura)







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