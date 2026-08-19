Néstor Monge muestra cómo le quedó la pierna luego de recibir una falta que no sancionaron

Néstor Monge, aquí en el partido de Escorpiones contra Sporting por el actual Torneo de Apertura 2026.

Sporting derrotó 2-0 a Escorpiones el pasado lunes 17 de agosto, como parte de la jornada 4 del Torneo de Apertura 2026. Tras el encuentro, el jugador belemita Néstor Monge publicó una fotografía en sus redes sociales para reclamar una entrada no sancionada por el árbitro Juan Gabriel Calderón, ironizando sobre el hecho de que él resultó ser el único amonestado.

La acción ocurrió al minuto 90: Yostin Salinas realizó un pase pero se cayó y, durante la caída, impactó con su taco en la pierna del futbolista de Escorpiones. Al notar que el árbitro no señaló falta, Monge reclamó airadamente a Calderón, quien respondió mostrándole la tarjeta amarilla.

Posteriormente, el centrocampista compartió una historia en Instagram mostrando cómo quedó su pierna tras el impacto. “Y el VAR? Y me saca amarilla a mí jaja increíble”, escribió Monge junto a la fotografía.

Nestor Monge mostró como quedó su pierna después del partido contra Sporting. (Nestor Monge/Nestor Monge)

Actualmente, Escorpiones ocupa el sexto puesto del torneo con 4 puntos. Su única victoria hasta la fecha fue frente a San Carlos, en un duelo que no llegó a disputarse debido a los problemas administrativos de los Toros, que mantenían una deuda con la Caja de Seguro Social.