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Néstor Monge muestra cómo le quedó la pierna luego de recibir una falta que no sancionaron

El jugador de Escorpiones, Néstor Monge, recibió una falta ante Sporting y decidió ironizar en redes sociales contra el árbitro Juan Gabriel Calderón

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Por Alejandro Cerdas
Nestor Monge en el partido contra Sporting
Néstor Monge, aquí en el partido de Escorpiones contra Sporting por el actual Torneo de Apertura 2026. (Prensa Escorpiones/Prensa Escorpiones)







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Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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