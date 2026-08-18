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¿Por qué Sporting decidió regar la cancha sintética de su estadio?

Conozca los motivos de Sporting para regar su cancha en el Estadio Puente de Piedra, que es artificial

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Por Alejandro Cerdas
Sporting juega en el estadio de Puente Piedra en Grecia.
Sporting juega en el estadio de Puente Piedra en Grecia. (Sporting/Sporting)







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SportingFutbol costarricenseCesped artificial
Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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