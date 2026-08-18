¿Por qué Sporting decidió regar la cancha sintética de su estadio?

El pasado lunes 17 de agosto Sporting derrotó 2-0 a Escorpiones, pero hubo un detalle que llamó la atención, y es que durante el partido se conoció que los albinegros riegan su cancha, a pesar de que el Estadio Puente de Piedra de Grecia posee césped artificial.

Esto puede ser sorpresivo para los aficionados, ya que uno de los beneficios que se suelen mencionar de las gramillas sintéticas es que estas no necesitan riego. Sin embargo, ¿cuáles son los motivos detrás de esta decisión?

Según el portal Jcturf, especializado en el cuidado del césped, existen varias razones para decidir regar el césped artificial antes de un partido.

En primer lugar, mojar la superficie artificial hace que el balón se mueva más rápido, facilitando el juego moderno, lo que evita frenos bruscos de los futbolistas y disminuye el riesgo de lesiones. La velocidad del balón aumenta porque se reduce la fricción, permitiendo pases más precisos y que la pelota ruede mejor.

Otras ventajas de regar una cancha artificial es que ayuda a disminuir la temperatura del terreno de juego, ya que el sol calienta el césped artificial a temperaturas muy elevadas. Además facilita que el relleno de caucho se mantenga en su lugar pese al uso constante.

Por último, el portal afirma que regar una gramilla artificial hace que disminuya la estática que se puede generar por la baja humedad y ciertos tipos de calzados. Entre estos zapatos se encuentran algunos de tipo deportivo que generan electricidad por el roce de las suelas con el material de la cancha.

Pero, ¿alguno de estos es el caso de Sporting? Ante la consulta de La Nación, se indicó que el riego del césped se realiza por una petición expresa de Andrés Carevic, técnico albinegro quien considera que humedecer la cancha hace que el balón ruede más rápido, ayudando al juego del equipo.

De momento Sporting marcha en quinta posición del Torneo Apertura 2026 con 5 puntos, a solo una unidad de la zona de clasificación y su próximo encuentro en condición de local será el viernes 28 de agosto, cuando reciba a Inter San Carlos. Antes visitará a Herediano el próximo sábado a las 8 p. m.