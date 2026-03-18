Nathan Ordaz, el salvadoreño de LAFC, sorprende con lo que dijo de Alajuelense y su afición

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Nathan Ordaz (27) nació en Estados Unidos, pero tiene pasaporte de El Salvador y es integrante de La Selecta.

Nathan Ordaz fue una de las figuras con gol en la serie entre Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles Football Club (LAFC), en la que el cuadro californiano avanzó a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, donde se enfrentará a Cruz Azul.

El joven de 22 años es un futbolista nacido en Estados Unidos, de padre mexicano y madre salvadoreña, que representa a la Selección de El Salvador.

Nathan Ordaz marcó el 1-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto, luego del tanto de Santiago van der Putten. Era el 2-2 en el global y parecía que llegarían los tiempos extra.

Sin embargo, en el 90′+2 cayó el golazo del venezolano David Martínez, con el que LAFC ganó el partido 1-2 y se dejó la serie con un global de 3-2, recordando que en Los Ángeles habían marcado Alejandro Bran y Denis Bouanga.

Nathan Ordaz (27) fue uno de los jugadores titulares de LAFC en su visita a Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa de Campeones de Concacaf. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Culminado el juego, Nathan Ordaz fue uno de los jugadores de LAFC que atendieron en zona mixta y a Gustavo Quesada, del sitio Manudo de Corazón, le respondió una consulta puntual sobre Alajuelense.

“Creo que el equipo corre mucho, trabaja muy duro. Pienso que nos lo pusieron realmente difícil. En cuanto al ambiente, es uno de los mejores en los que he jugado, fue increíble.

”Creo que cuando todos empiezan a silbar, no puedes ni escuchar al compañero que está a la par tuya, y es impresionante el apoyo que recibe Alajuelense aquí. Fue un placer enfrentarlos y estamos contentos de ganar y avanzar”, mencionó el hombre que ilusiona en El Salvador.

Antes del partido definitivo entre Alajuelense y LAFC, el técnico del conjunto estadounidense, Marc Dos Santos, dijo que Nathan Ordaz es un jugador que en los últimos tres años ha crecido mucho.

Sobre una característica puntual de él, destacó que le gusta atacar la espalda. También indicó que es un joven que ha evolucionado, y que en LAFC quieren trabajar fuerte con él, para ver hasta dónde puede llegar.

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