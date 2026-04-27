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Nashville vs. Tigres: hora y dónde ver en vivo la semifinal de la Concachampions 2026

Semifinal enfrenta a Nashville y Tigres en un duelo clave entre MLS y Liga MX, con transmisión en varios países y un cupo a la final en juego

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Por Silvia Ureña Corrales
Nashville SC y Tigres UANL disputan una semifinal inédita en la Concacaf Champions Cup 2026 con duelo entre MLS y Liga MX.
Nashville SC y Tigres UANL disputan una semifinal inédita en la Concacaf Champions Cup 2026 con duelo entre MLS y Liga MX. (Archivo/FB Club Tigres)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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