Nashville vs. Tigres: hora y dónde ver en vivo la semifinal de la Concachampions 2026

Nashville SC y Tigres UANL disputan una semifinal inédita en la Concacaf Champions Cup 2026 con duelo entre MLS y Liga MX.

El club estadounidense Nashville SC recibirá este martes a Tigres UANL en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones Concacaf 2026. El encuentro se disputará en el Geodis Park, en Nashville, Estados Unidos, este martes a partir de las 6:30 p. m. para Costa Rica.

El duelo marca un enfrentamiento inédito entre ambos equipos en la historia del torneo. La serie definirá a uno de los finalistas del principal certamen de clubes de la región.

Nashville SC alcanzó esta instancia tras eliminar al Club América con un marcador global de 1-0 como visitante. El resultado representó un hito para la MLS, al convertirse en el primer equipo de esa liga en ganar en el Estadio Banorte dentro de esta competición.

El equipo estadounidense disputa su primera semifinal internacional, impulsado por su ofensiva liderada por Hany Mukhtar, Sam Surridge y Cristian Espinoza. El conjunto busca tomar ventaja en casa ante un rival con mayor experiencia.

Por su parte, Tigres UANL afronta su sexta semifinal en el torneo, con un balance de cuatro clasificaciones a la final y dos eliminaciones. La más reciente ocurrió el año anterior frente a Cruz Azul, que luego se coronó campeón.

El club mexicano avanzó a esta fase tras empatar 3-3 en el global contra Seattle Sounders FC en cuartos de final. La clasificación se definió por la regla del gol de visitante, lo que evidenció su efectividad en series cerradas.

En el ataque destacan Rodrigo Aguirre y Ozziel Herrera, mientras que el portero Nahuel Guzmán mantiene un rol clave en la estructura defensiva del equipo.

El partido de vuelta se jugará la próxima semana en México, donde se definirá al clasificado a la final del torneo regional.

Hora del partido

México (CDMX): 6:30 p. m.

Costa Rica: 6:30 p. m.

Este (ET): 8:30 p. m.

Central (CT): 7:30 p. m.

Pacífico (PT): 5:30 p. m.

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 6:30 p. m.

Panamá: 7:30 p. m.

Dónde ver

El partido también contará con transmisión internacional, con opciones para distintos países. En México se verá por FOX Sports, mientras que en Estados Unidos estará disponible en FOX Sports (inglés) y Televisa Univision (español).

Para Centroamérica, incluida Costa Rica, la señal será de ESPN y Disney+.