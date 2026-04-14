América vs. Nashville SC: dónde ver en vivo y hora del duelo decisivo por Concachampions 2026

América y Nashville SC juegan hoy. Revise horario y canal para ver el partido en vivo.

El América recibe al Nashville SC este martes 14 de abril en un duelo clave por la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026. El partido se disputa en el Estadio Banorte tras un empate 0-0 en la ida, resultado que deja la serie completamente abierta.

El compromiso define a uno de los semifinalistas del torneo, que otorga un cupo al Mundial de Clubes.

Hora del partido América vs. Nashville SC

El encuentro inicia a las siguientes horas según el país:

México (CDMX): 9:30 p. m.

Costa Rica: 9:30 p. m.

Estados Unidos (ET): 11:30 p. m.

Estados Unidos (CT): 10:30 p. m.

Estados Unidos (PT): 8:30 p. m.

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 9:30 p. m.

Panamá: 10:30 p. m.

Canal y dónde ver en vivo América vs. Nashville SC

La transmisión del partido estará disponible en televisión y plataformas digitales según la región:

México: FOX One

FOX One Costa Rica: ESPN Norte y Disney+

ESPN Norte y Disney+ Estados Unidos: Fox Sports 1, TUDN USA, ViX, fuboTV, TUDN App, FOX Sports App y FOX One

Fox Sports 1, TUDN USA, ViX, fuboTV, TUDN App, FOX Sports App y FOX One Centroamérica: ESPN Norte y Disney+

Serie abierta en Concachampions

El empate sin goles en el partido de ida obliga a ambos equipos a buscar la victoria. América juega en casa con la presión de avanzar. Nashville SC intenta frenar el poder ofensivo del rival.

El ganador de esta serie avanzará a semifinales en un torneo que entrega un boleto al Mundial de Clubes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.