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América vs. Nashville SC: dónde ver en vivo y hora del duelo decisivo por Concachampions 2026

América y Nashville SC definen una serie abierta tras el empate en la ida. Revise horarios, canales y detalles clave para seguir en vivo este duelo de Concachampions 2026

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Por El Comercio / Perú / GDA
América y Nashville SC juegan hoy. Revise horario y canal para ver el partido en vivo.
América y Nashville SC juegan hoy. Revise horario y canal para ver el partido en vivo. (Facebook Nashville SC / Facebook Club América /Facebook Nashville SC / Facebook Club América)







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El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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