Cruz Azul vs. LAFC: dónde ver en vivo y hora del duelo decisivo por Concachampions 2026

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Cruz Azul enfrenta a LAFC en la vuelta de cuartos de final de Concachampions 2026. Revise horario y canales de TV en su país.

Cruz Azul y Los Ángeles FC (LAFC) definen este martes 14 de abril el pase a semifinales de la Concachampions 2026. El partido corresponde a la vuelta de los cuartos de final. El equipo mexicano busca una remontada tras caer 3-0 en la ida.

El encuentro se disputa este martes a las 9 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), 7 p. m. en Ciudad de México y 6 p. m. (hora del Pacífico).

Horario del Cruz Azul vs. LAFC en distintos países

El compromiso inicia en los siguientes horarios:

Estados Unidos (ET): 9 p. m.

9 p. m. Estados Unidos (CT): 8 p. m.

8 p. m. Estados Unidos (PT): 6 p. m.

6 p. m. México (CDMX): 7 p. m.

7 p. m. Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 7 p. m.

7 p. m. Panamá: 8 p. m.

Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs. LAFC

La transmisión del partido estará disponible en televisión y plataformas digitales según el país:

Estados Unidos: Fox Sports 1, TUDN USA, ViX, TUDN App, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One

Fox Sports 1, TUDN USA, ViX, TUDN App, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One México: FOX One

FOX One Costa Rica y Centroamérica: ESPN Norte y Disney+

Cruz Azul busca una remontada ante LAFC

El equipo dirigido por Cruz Azul enfrenta un reto mayor tras el resultado de la ida. El conjunto mexicano necesita una victoria amplia para forzar el tiempo extra.

Por su parte, Los Ángeles FC llega con ventaja de tres goles. El club de la MLS cuenta con figuras como Carlos Vela. El equipo busca sostener la diferencia y avanzar a semifinales.

El duelo enfrenta a dos ligas protagonistas de la región. Cada anotación influye en la clasificación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.