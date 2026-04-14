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Cruz Azul vs. LAFC: dónde ver en vivo y hora del duelo decisivo por Concachampions 2026

Todo se define en la vuelta entre Cruz Azul y LAFC. Consulte a qué hora inicia el partido y cómo verlo en vivo desde su país

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Por El Comercio / Perú / GDA
Cruz Azul enfrenta a LAFC en la vuelta de cuartos de final de Concachampions 2026. Revise horario y canales de TV en su país.
Cruz Azul enfrenta a LAFC en la vuelta de cuartos de final de Concachampions 2026. Revise horario y canales de TV en su país. (Facebook Cruz Azul / Facebook Los Angeles Football Club /Facebook Cruz Azul / Facebook Los Angeles Football Club)







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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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