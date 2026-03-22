Narrador se confunde y da victoria a Belice en Panamericano de Ciclismo en lugar de Costa Rica (Video)

Jason Huertas (camiseta roja al frente) se coronó campeón panamericano de ciclismo de ruta en Montería, Colombia.

La emoción y el sol, según sus propias palabras, confundieron al narrador argentino de ciclismo del canal RCN de Colombia, Mario Daniel Sábato, durante la transmisión de la prueba de ruta del Campeonato Panamericano que se celebró este domingo en la ciudad de Montería, Colombia.

Sábato, en el cierre del circuito de 206 kilómetros, empezó a describir el sprint de la competencia, narrando cuáles países venían adelante en el embalaje, según se puede apreciar en el video, tras una hora y 34 minutos de la transmisión de la competencia.

“Viene Jeaustin Williams, de Belice; Alvarito Gaviria (colombiano)”, describía Sábato, mientras el costarricense Jason Huertas aceleraba en su embalaje para proclamarse campeón panamericano élite.

“¡No lo puedo creer! Señores y señoras, la victoria es para la selección de Belice. No me digas, la victoria es para Jeaustin Williams. Vamos a ver la repetición, es impresionante”, añadió Sábato.

No obstante, cuando la cadena colombiana dio la repetición de la llegada a meta, el argentino se dio cuenta de su error.

“Es el número 39, Jason Huertas, de Costa Rica. Parecía más rosada la camiseta. Costa Rica se queda con la medalla de oro”, añadió.

Con humildad y profesionalismo, Mario Daniel Sabato admitió su equivocación en la transmisión y pidió disculpas.

“Me confundí con la camiseta de Belice, era mucho más rosada. Me jugó una mala pasada el sol. Perdonen, mis queridos ticos. ¡Celebren y disfruten este gran, gran triunfo!”, manifestó Sabato.