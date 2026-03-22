Puro Deporte

Narrador se confunde y da victoria a Belice en Panamericano de Ciclismo en lugar de Costa Rica (Video)

El narrador Mario Daniel Sábato aceptó su error y aseguró que el sol lo había confundido en la prueba del Panamericano de Ciclismo que ganó Costa Rica

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Por Juan Diego Villarreal
Jason Huertas Ciclista Campeón Panamericano de ruta 2026 Montería, Colombia 22 de marzo del 2026 Cortesía: José Steller/Puerto Rico Cycling
Jason Huertas (camiseta roja al frente) se coronó campeón panamericano de ciclismo de ruta en Montería, Colombia. (La Nación/Cortesía: José Steller/Puerto Rico Cycling)







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Mario Daniel SábatoNarrador RCNPanamericano de Ciclismo de ruta en Colombia
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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