Narrador de Teletica sorprende con su faceta más divertida y hasta le hace pique al ‘Porcionzón’

Adrián Méndez (abajo) demostró ser un gran contador de chistes en el programa de Teletica Radio con Carlos Álvarez y Carlitos Ramos el "Porcionzón".

El narrador de Teletica Adrián Méndez es reconocido por su poderosa voz que enciende a los aficionados en las transmisiones de fútbol. Pero en un reciente programa dejó ver que también tiene madera para el humor.

Méndez compartió micrófono en Teletica Radio con Carlos Álvarez y con Carlitos Ramos, el Porcionzón, y pese a estar frente a uno de los más grandes humoristas del país, se animó a contar un chiste al aire.

Al final de este texto puede escuchar al propio Adrián contar el chiste, que está ambientado en Cuba, con el fallecido dictador Fidel Castro como uno de los protagonistas, junto a un niño, o un Cachetoncito, como les dice el Porcio.

Además de mostrar su gracia, Adrián Méndez hizo una imitación del acento cubano, para darle más realismo a la historia.

La intervención desató la risa de sus interlocutores. Y en redes sociales, esta “nueva” faceta del narrador de Teletica también despertó comentarios muy positivos. “Qué crack del humor este Méndez”, opinó un usuario de Facebook identificado como Wilfrido Jesús Acuña.

“Qué bueno Adrián, aparte de buen comentarista”, destacó Eduardo León.

En el siguiente video puede observar a Adrián Méndez lanzarse a pista con su chiste (advertencia de lenguaje un poquito pasado... pero un poquito nada más).