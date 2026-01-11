Puro Deporte

Naomy Valle vuelve al ring este sábado: Hora y canal para verla en acción

Naomy Valle protagonizará la pelea estelar de una velada en Alajuela organizada por Yoka Sports & Boxing Promotions

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
conferencia de prensa de Yokasta Valle
Yokasta Valle quiere ver en acción de nuevo a su hermana, Naomy Valle. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yoka Sports & Boxing PromotionsNaomy ValleYokasta ValleBoxeo
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.