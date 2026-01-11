Naomy Valle vuelve al ring este sábado: Hora y canal para verla en acción

¿Sabía usted que Naomy Valle regresa este sábado al ring? La pugilista protagonizará la pelea estelar de una velada en el Polideportivo Monserrat, en Alajuela, organizada por Yoka Sports & Boxing Promotions.

“Hoy es sábado de peleas, quiero invitarlos a todos que no tienen nada que hacer y si tienen algo que hacer, cancelan sus planes para ir a Alajuela. Van a pelear los muchachos. Son once peleas, un montón de peleas y la pelea estelar es de Naomy Valle.

”El regreso de Nao, va a ser una gran pelea, una gran velada, a partir de las 6 p. m. y transmisión de TD Más a partir de las 7 p. m., para que nos acompañen y puedan ver un poquito de boxeo", manifestó Yokasta Valle en una historia que colgó en su cuenta de Instagram.

Detalló que en la velada se verá a muchachos que van a debutar; otros que tendrán su segunda pelea, y que la que tiene más experiencia y que va a cerrar la noche con broche de oro es Naomy Valle.

El combate de la hermana de Yokasta será ante la pugilista guatemalteca Génesis Rodas.