Naomy Valle recibió el Año Nuevo como solo los campeones saben hacerlo

La boxeadora Naomy Valle sumó su victoria número 15 en su carrera profesional en un combate muy disputado.

La boxeadora costarricense Naomy Valle volvió a subir al ring para demostrar de qué está hecha, durante la velada organizada por la empresa Yoka Sports & Boxing Promotions, patrocinada por su hermana y campeona mundial, Yokasta Valle.

El Polideportivo Monserrat, en Alajuela, fue el escenario donde Naomy enfrentó a la guatemalteca Génesis Rodas, en un aguerrido combate pactado a seis asaltos, el cual fue la pelea estelar de la cartelera.

Naomy llegó con la consigna de volver al triunfo, luego de caer el pasado 27 de setiembre ante la italiana Federica Macrì, en un combate disputado en Montreal, Canadá, que marcó su debut con la empresa Most Valuable Promotions (MVP).

La menor de las hermanas Valle tenía como misión regresar a la senda de la victoria, y qué mejor lugar para hacerlo que en casa y ante su afición. Como era de esperar, Naomy Valle no defraudó, a pesar de tener al frente a una contrincante muy fuerte, que nunca se dio por vencida e incluso logró poner en aprietos a la tica.

La tica triunfó por decisión unánime en el combate pactado a seis episodios, dentro de la categoría de las 105 libras. Los jueces le otorgaron una puntuación de 58-53 en las tres tarjetas, demostrando que sigue firme en sus convicciones de hacerse un nombre en el boxeo profesional.

Con solo 21 años cumplidos la peleadora impuso sus condiciones sobre el cuadrilátero en un enfrentamiento difícil, frente a la rival chapina, que mostró mucho coraje y pundonor, aunque le faltó mayor precisión en sus golpes ante una Naomy más certera y contundente.

“La verdad estoy súper feliz y agradecida por el apoyo de la gente. Es un triunfo para iniciar el año de la mejor manera. Hemos entrenado muy fuerte y, en nuestro caso, nos cuidamos mucho en las fiestas de fin de año para llegar bien al combate”, manifestó Valle al finalizar la reyerta.

Ahora, Naomy explora la posibilidad de volver a pelear en el extranjero para seguir forjando un mejor récord profesional, el cual quedó en 15 victorias y una derrota.

“Mi promotor, Mario Vega, ya está trabajando en una nueva pelea en el extranjero junto con Most Valuable Promotions. Si Dios quiere, volveré a pelear fuera del país muy pronto”, declaró Valle.