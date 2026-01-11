Puro Deporte

Naomy Valle recibió el Año Nuevo como solo los campeones saben hacerlo

La pugilista Naomy Valle se volvió a subir al cuadrilátero, tres meses después de su primera derrota como profesional

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Naomy Valle Génesis Rodas Victoria número 15 para Naomy Valle 10 de enero del 2026 Cortesía
La boxeadora Naomy Valle sumó su victoria número 15 en su carrera profesional en un combate muy disputado. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Naomy ValleGénesis RodasVictoria númer 15 para Naomy Valle
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.