Puro Deporte

¡Nadie se esperaba esto en Alajuelense! Este secreto de Óscar Ramírez no se filtró

La convocatoria de Liga Deportiva Alajuelense para el clásico incluye una sorpresa por parte de Óscar Ramírez

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense frente a Guadalupe por la fecha 14 del Torneo de Clausura 2026
Óscar Ramírez sabe bien todo lo que está en juego en este clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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