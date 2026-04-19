¡Nadie se esperaba esto en Alajuelense! Este secreto de Óscar Ramírez no se filtró

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez sabe bien todo lo que está en juego en este clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

Parecía que Óscar “Macho” Ramírez no tenía mucho que pensar para definir la alineación con la que Liga Deportiva Alajuelense afrontará el clásico nacional de este domingo 19 de abril contra el Deportivo Saprissa, pero sí quería guardarse al máximo un secreto, que no se filtró. Y tiene que ver con Alexis Gamboa.

A diferencia de otros partidos en este Torneo de Clausura 2026, el técnico rojinegro dispone de más jugadores de corte ofensivo, pero también defensivo.

Todos lo daban por descartado, pero la Liga incluyó en convocatoria a Alexis Gamboa, hombre más que importante para la Liga que vuelve a estar en lista.

Además, existía la duda de qué pasaría con el capitán de los manudos, Celso Borges, a quien el estratega del campeón nacional decidió esperar hasta el último momento.

¿Esta Celso Borges en convocatoria o no con Alajuelense? La respuesta defenitiva es que no.

La Liga salta a la cancha para disputar este clásico nacional con un once conformado por Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

Las opciones de cambio con las que cuenta Óscar Ramírez son Bayron Mora, Deylan Paz, Kenneth Vargas, Jeison Lucumí, Deylan Aguilar, Ángel Zaldívar, Alexis Gamboa, José Alvarado, Raheen Cuello e Isaac Badilla.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.