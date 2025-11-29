Puro Deporte

Murió Juan Manuel González, un incansable dirigente del deporte costarricense

Era el presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Tiempo atrás fue el jerarca de la natación y el ciclismo

Por Fanny Tayver Marín
Juan Manuel González falleció a los 78 años y durante toda su vida fue un enamorado del deporte.
Juan Manuel González falleció a los 78 años y durante toda su vida fue un enamorado del deporte. (Archivo LN/Fotocomposición en Canva)







