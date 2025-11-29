Murió Juan Manuel González, un incansable dirigente del deporte costarricense

Juan Manuel González falleció a los 78 años y durante toda su vida fue un enamorado del deporte.

Juan Manuel González falleció a los 78 años, después de unas complicaciones de salud y muchos atletas hoy lo recuerdan como alguien que siempre estuvo en la piscina acompañando a una incontable cantidad de nadadores.

También como un hombre que llegó al ciclismo a hacerle frente a momentos complicados, como el mayor escándalo de dopaje en la historia de los pedales ticos.

A él le tocó luchar por levantar a este deporte después de ese golpe tan duro, en el que como él mismo lo dijo, “la cantidad de ciclistas ticos que dieron positivo fue una exageración”.

Eso porque la Unión Ciclista Internacional (UCI) presentó un informe en 2018, que señalaba que de los 54 ciclistas del continente americano que arrojaron un analítico adverso, 19 fueron costarricenses.

Al frente de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) le correspondió hacerle frente a otro momento crítico, cuando llegó la pandemia en 2020.

Pese a que intentó por todos los medios que la Vuelta a Costa Rica se pudiera llevar a cabo a través de un protocolo estricto, las autoridades no dieron el aval y pasaron dos años para que el giro a la tica volviera a correrse.

Actualmente, Juan Manuel González era el presidente del Comité Cantonal de Deportes y la Recreación de Belén, su amado Belén.

“El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén lamenta con un profundo sentimiento de tristeza, el fallecimiento de nuestro presidente, un hombre ejemplar, dedicado al deporte costarricense y comprometido con hacer de Belén una verdadera cuna del deporte”, versa en la nota luctuosa publicada en el Facebook del comité.

Juan Manuel González siempre luchó por su amado Belén.

Además, ahí mismo se destaca que su entrega, visión y pasión por este cantón marcaron un camino que hoy se convierte en su mayor legado.

“El deporte como herramienta de unión, crecimiento y esperanza para nuestra comunidad. A quien dio todo por Belén y por cada una de sus generaciones, le rendimos un homenaje lleno de gratitud y respeto. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad que hoy lamenta su partida. ¡Descansa en paz, Juanma!”.

Las reacciones no se hicieron esperar, con mensajes en los que se lamenta la partida del dirigente incansable; solidaridad con la familia y anécdotas con alguien que era muy querido por sus conocidos.

Como Teresita Venegas, quien dijo que Juan Manuel González deja un legado inigualable para el deporte belemita y un ejemplo su gran dedicación por el trabajo comunal, porque con su visión integró el deporte a la comunidad y les heredó la garra del grito: “Se oye, se siente, Belén esta presente”.

“Su espíritu de lucha, y su energía incansable lo guiaron hasta el ultimo momento, sí, hasta el último momento se mantuvo como un Guayacán dando norte al deporte de Belén, y a sus grupos políticos, y es que indistintamente el color de partido político, fue dado todo por su cantón. Él siempre puso a Belén en su corazón”, indicó Teresita Venegas.

Juan Carlos Chavez no solo dio el pésame, sino que como parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Garabito le dio las gracias, porque “nos ayudó mucho a ordenarnos y que ahora funcionemos diferente, y en forma desinteresada. Te vamos a extrañar”.

Verónica Cubero indicó: “El deporte de Belén jamás sería lo que es sin don Juan Manuel, lo llevo en mi memoria y corazón”.

Mientras que Francini Vargas reseñó: “Un apasionado servidor del deporte federado y cantonal, descanse en paz don Juan Ma. Nuestro sentido pésame desde el CCDR Montes de Oro, para su estimable familia, sus compañeros de Junta Directiva y personal administrativo y técnico del CCDR Belén”.

La vela de Juan Manuel González será este sábado 29 de noviembre, a partir de las 4:30 p. m. en la Capilla de velación de la Ribera de Belén, al costado este de la iglesia católica.

Mientras que la ceremonia de despedida será el domingo, desde las 10 a. m., en la Iglesia Comunidad Bíblica de la Gracia, al sur del cuerpo de Bomberos de San Antonio de Belén.

¡Que en paz descanse!

El dirigente deportivo Juan Manuel González falleció a los 78 años. (CCDR Belén/CCDR Belén)

Esta es la esquela publicada por el Icoder, tras el deceso de Juan Manuel González. (Icoder/Icoder)