Puro Deporte

Murió famoso relator argentino que narró el último gol de Diego Maradona en un Mundial

El narrador fue una de las voces más reconocibles del fútbol durante décadas y su estilo apasionado marcó generaciones

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Por Milton Montenegro

Se apagó una de las voces más famosas del fútbol de Argentina, hombre que dejó un legado. Su voz quedó asociada a ciclos emblemáticos como Fútbol de Primera y a un estilo de relato apasionado que cambió la manera de contar el fútbol en televisión.








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ArgentinaFútbol de ArgentinaMarcelo Araujo
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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