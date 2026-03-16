Murió famoso relator argentino que narró el último gol de Diego Maradona en un Mundial

Se apagó una de las voces más famosas del fútbol de Argentina, hombre que dejó un legado. Su voz quedó asociada a ciclos emblemáticos como Fútbol de Primera y a un estilo de relato apasionado que cambió la manera de contar el fútbol en televisión.

Marcelo Araujo fue una de las voces más reconocibles del fútbol durante décadas y su estilo apasionado marcó generaciones.

Marcelo Araujo, cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman, murió a las 2 de la madrugada de este lunes tras permanecer internado en el Hospital Italiano de Vicente López en Buenos Aires, debido a un problema de salud que se había agravado en los últimos días.

Araujo tenía 78 años, y su partida trajo el recuerdo de la narración más atesorada por los hinchas del Boca Juniors, el gol de Martín Palermo en el duelo que se jugó en La Bombonera el 9 de mayo de 1999 por el Torneo Clausura de ese año. Mientras estaba diciendo cuánto había sido el ingreso por venta de entradas, a Araujo lo sorprendió una media vuelta del número 9 que venció al arquero de los Millonarios Roberto Bonano. “776.420 la recaudación para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino... Marteeeeeeen...Gooooooooool”, fue la frase que quedó en la memoria colectiva de los aficionados del fútbol.

Sin dudas, uno de los gritos que más compartieron los argentinos de Araujo fue el que Diego Maradona le convirtió a Grecia por el estreno del Mundial USA 94 en Boston.

“Estaba anotando acá que tenía todo borroneado”, comenzó diciendo en el relato. “Pegale Diego, Diego, Diego, golazo… Goooool…. Gracias por darme bola, Diego. Grande tanque, el más grande”, concluyó en su relato al frente de la transmisión de Canal 13.

Marcelo Araujo, cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman, falleció en un hospital de Italia a los 78 años. (Habemus Futbol/Instagram)

Página 12 de Argentina en su sitio en internet, destacó que la muerte de Araujo fue confirmada por su familia, luego de una larga internación en Vicente López. También anunciaron que no habrá velorio y que lo van a cremar mañana en Chacarita.

Su dupla más emblemática fue con Macaya Márquez como comentarista, dentro de un equipo que marcó a toda una generación de hinchas y de periodistas deportivos.

Entre 2009 y 2014, Araujo protagonizó el relato televisivo de la mano del Fútbol para Todos, el programa que permitió el acceso libre y gratuito a los partidos del fútbol argentino. Ya no era necesario esperar a Fútbol de Primera para ver la fecha y los goles de cada club, pero su voz tan característica se mantuvo ahí.

Este es el relato del gol de Maradona.