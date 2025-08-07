Puro Deporte

Murió a 450 km/h: piloto Chris Raschke se estrelló mientras intentaba romper un récord en el desierto de Utah

El piloto perdió el control de su vehículo a los tres kilómetros de iniciar su recorrido en los Bonneville Salt Flats

Por La Nación / Argentina / GDA
Chris Raschke falleció en un accidente mientras intentaba batir un récord de velocidad en Utah durante la Speed Week.
Chris Raschke falleció en un accidente mientras intentaba batir un récord de velocidad en Utah durante la Speed Week. (@chris_raschke/IG)







