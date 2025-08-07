Murió a 450 km/h: piloto Chris Raschke se estrelló mientras intentaba romper un récord en el desierto de Utah

Chris Raschke falleció en un accidente mientras intentaba batir un récord de velocidad en Utah durante la Speed Week.

Chris Raschke, piloto estadounidense especializado en velocidad terrestre, murió luego de estrellarse mientras participaba en el evento Speed Week, realizado en el circuito Bonneville Salt Flats, en Utah, Estados Unidos.

El accidente ocurrió el domingo, poco después de iniciar su intento por romper un récord de velocidad. Raschke perdió el control de su vehículo cuando había recorrido apenas tres kilómetros del trayecto. El impacto se produjo a una velocidad estimada de 450 km/h.

El vehículo, bautizado como Speed Demon, tenía un diseño aerodinámico similar al de un cohete. Según los organizadores del evento, se trataba de un automóvil largo y estrecho, diseñado específicamente para alcanzar altas velocidades.

Raschke tenía 60 años y más de cuatro décadas de trayectoria en el mundo del automovilismo. Inició su carrera en la pista de Ventura en los años 80 y participó tanto en competencias de motociclismo como en la categoría mini stock.

También se formó en mecánica automotriz y más adelante se integró como piloto al equipo Speed Demon, con el cual compitió durante los últimos años.

Pese a que los servicios médicos actuaron de inmediato tras el accidente, la gravedad del choque resultó fatal, informaron las autoridades. La Southern California Timing Association, entidad que organiza la Speed Week desde finales de los años 40, confirmó la muerte del piloto.

Hasta ahora se desconoce la velocidad exacta que buscaba alcanzar Raschke. Tanto la organización como la Oficina del Sheriff del Condado de Tooele investigan el incidente. Un vocero policial declaró que se trató de un accidente, aunque se analizan las circunstancias específicas del caso.

La organización lamentó profundamente la pérdida y expresó su solidaridad con la familia, amigos y miembros del equipo. También hizo un llamado a mantener los estándares más altos de seguridad en este tipo de competencias.

En la edición anterior de la Speed Week, Raschke alcanzó una velocidad de 737 km/h, según reportó la revista especializada Hot Rod.

