Municipal Liberia se encuentra de luto ante una dolorosa noticia

El Municipal Liberia dio a conocer la triste noticia en sus redes sociales

Por Juan Diego Villarreal

El Municipal Liberia se encuentra de luto al dar a conocer la noticia del fallecimiento de una figura reconocida en el club.








Municipal LiberiaMiguel Ángel Morice Marencofalleció en Liberia
