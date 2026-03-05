Municipal Liberia se encuentra de luto ante una dolorosa noticia

El Municipal Liberia se encuentra de luto al dar a conocer la noticia del fallecimiento de una figura reconocida en el club.

“La Asociación Deportiva Municipal Liberia lamenta el fallecimiento del señor Miguel Ángel Morice Marenco, fiel seguidor de nuestra institución. Nos unimos al dolor que embarga a sus allegados por tan inesperada pérdida”, indicó el club en sus redes sociales.

Miguel Ängel Morice Marenco era un gran aficionado al Municipal Liberia y era muy común verlo en estadio Edgardo Baltodano. (La Nación/Tomado facebook Municipal Liberia)

Conocido como “Cuco”, Morice Marenco era reconocido en todo el cantón liberiano como un gran aficionado a la institución, colaborador y siempre se le podía observar en el estadio apoyando a los de la Ciudad Blanca. El fiel seguidor liberiano murió este miércoles 4 de marzo.

Miguel Ángel, quien era reconocido por su pasión por los colores aurinegros, era una de las personas que colaboraba en las excursiones para visitar otros estadios de la Primera División y apoyar a su querido Liberia.

Medios locales como Guanacaste Informativo o el programa Desde la Banca, conducido por el reconocido narrador Róger Ajún, lamentaron la partida de “Cuco”, no solo por su calidad humana, sino también por el apoyo incondicional al Municipal Liberia, tanto en la Primera División, como en la Liga de Ascenso.