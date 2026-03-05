Torneo de lucha olímpica hará homenaje póstumo a uno de sus grandes talentos

El Campeonato Internaconal de Lucha, que se realizará en Costa Rica, contará con la participación de atletas de Nicaragua, Panamá y nuestro país.

El Campeonato Internacional de Lucha, que se realizará este domingo 8 de marzo en Ciudad Colón, será la oportunidad para brindarle un homenaje de despedida a un compañero y amigo.

Heriberto Sandí, quien es organizador y al mismo tiempo competirá en la categoría de los 125 kilogramos, explicó que el evento reunirá atletas que van desde los 57 kilos a los 125, provenientes de Panamá, Nicaragua y la selección nacional de Costa Rica.

Los combates se escenificarán en el Gimnasio de Ciudad Colón, a partir de la 1 p. m., y son organizados por la Asociación Club Deportivo Lucha Grecorromana.

“Antes del evento queremos brindarle un homenaje póstumo a un gran luchador como lo fue Carlos Chango Calvo, que murió el año pasado en Tijuana, México”, comentó Sandí, quien representó a Costa Rica en el mundial de la especialidad en Oslo, Noruega en el 2021.

El Campeonato Internacional de Lucha será dedicado al atleta Carlos Calvo, quien falleció en el 2025. Calvo también era peleador de artes marciales mixtas. (La Nación/Cortesía: Heriberto Sandí)

De acuerdo con el organizador del evento, era un peleador muy fuerte y podía enfrentar combates de boxeo, artes marciales mixtas o lucha grecorromana.

“Él era un talento natural. Chango Calvo, además de practicar la lucha olímpica, era un exponente de las MMA y peleaba fuera de nuestro país. En 2019 había sido campeón en Guatemala en los 74 kilogramos y campeón nacional en 2021 en los 86 kilogramos”, comentó Sandí.

De acuerdo con la organización, se busca foguear a los atletas costarricenses para que puedan competir a nivel internacional; de allí la oportunidad de medirse ante luchadores panameños y nicaragüenses que tienen un buen nivel en la región.

Nuestro país estará representado por varios seleccionados nacionales, como José Brenes en los 57 kilogramos, Kevin Sánchez en los 65 kilogramos, Isaías Reith en los 74 kilogramos y Heriberto Sandí en los 125 kilogramos.

El homenaje póstumo se realizará a partir de la 1 p. m. y, una vez concluido, iniciarán los combates. Para mayor información e inscripciones se pueden contactar con Heriberto Sandí al teléfono 8310-3310.