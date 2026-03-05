Puro Deporte

Torneo de lucha olímpica hará homenaje póstumo a uno de sus grandes talentos

El Campeonato Internacional de Lucha se realizará este domingo en Ciudad Colón a partir de la 1 p. m.

Por Juan Diego Villarreal
Lucha Olímpica Campeonato Internaconal de Lucha Domingo 8 de marzo Gimnasio Ciudad Colón 5 de marzo del 2026 Facebook Federación de lucha
El Campeonato Internaconal de Lucha, que se realizará en Costa Rica, contará con la participación de atletas de Nicaragua, Panamá y nuestro país. (La Nación/Facebook Federación de lucha)







Campeonato Internacional de LuchaHeriberto SandíCarlos Chango Calvo
