Mundialista de Brasil 2014 ve difícil seguir en Herediano: ‘No tengo contrato y no sé qué vamos a hacer’

Yeltsin Tejeda, en febrero pasado, fue titular y capitán del Herediano en el Torneo de Copa, frente a Puntarenas. En la acción marca al hondureño Wesly Decas.

Después de ganar cinco campeonatos nacionales y tres Supercopas con el Club Sport Herediano, la hora del adiós está cerca para Yeltsin Tejeda, mundialista de Brasil 2014, quien llegó al cuadro florense en enero de 2019.

Con poco protagonismo en el plantel, un contrato que venció con la finalización del Torneo Clausura 2026 y sin una negociación abierta con el cuadro florense para una posible renovación, el volante está práciticamente fuera del campeón nacional.

Yeltsin es consciente de que en el cuadro rojiamarillo las negociaciones para continuar en el club se realizan con antelación, por lo que la falta de acercamientos hasta el día de hoy es una señal inequívoca de que difícilmente seguirá vestido de rojiamarillo.

“Al finalizar este campeonato ya no tengo contrato con el Herediano, se termina. Ahorita no sé qué vamos a hacer, pero yo quiero seguir jugando. No sé si será aquí o en otro lado. Todo lo he dejado en manos de Dios. No quería hablar con nadie hasta que se resolviera”, comentó Tejeda.

El volante de recuperación, de 34 años, explicó que aún no sabe qué va a pasar. Aseguró que esperará a que termine la celebración para ver si existe algún interés de parte de la dirigencia para que pueda continuar en el plantel, o no.

“Siempre he intentado ser íntegro con el Herediano hasta el último minuto, pero no sé qué va a pasar. Me siento muy feliz por ser campeón, pero no sé si voy a seguir con el Herediano en el próximo campeonato”, declaró Tejeda.

El volante quien solo jugó 24 minutos en el Torneo Clausura 2026, de acuerdo a las estadísticas de la Unafut, aseguró que su situación es compleja y reconoció que la temporada no ha sido sencilla, aunque aprendió a tener paciencia.

“Siento que mi situación ha quedado de lado, no es normal. Uno sabe que aquí, cuando quieren renovar a un jugador, lo buscan desde antes. Pero yo estoy tranquilo. Dios sabe por qué me tiene tan tranquilo, porque un Yeltsin de hace cinco o diez años estaría volando patadas o peleando con mis compañeros”, aseguró Tejeda.

Yeltsin Tejeda solo quiere jugar

De acuerdo con el mediocampista limonense, su principal objetivo es jugar y tener una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones.

“A pesar de no jugar hoy y durante todo el torneo, lo único que quería era apoyar a todos mis compañeros. No es fácil estar así. Uno que otro día salí un poco enojado, se los digo sinceramente, porque uno lo que quiere es jugar. Me gustaría tener minutos y hasta pensé que podía estar en cancha”, aseveró Tejeda.

Yeltsin también es consciente de que sus compañeros hicieron una gran campaña y que era difícil ser titular en un plantel muy competitivo, pero insistió en que siempre entrenó y se preparó para asumir ese rol.

“Me tocó tener humildad y reconocer que mis compañeros estaban mejor que yo. Ahora voy a ver qué pasa, pero ahorita, como dije, solo me toca celebrar este campeonato porque, desde el rol que me ha tocado jugar, apoyando a mis compañeros y dándolo todo en cada entrenamiento, siempre di lo mejor”, comentó Tejeda.

De momento, Yeltsin Tejeda admite que no ha pensado en el retiro. A pesar de tener su licencia A como entrenador, todavía no se ve lejos de los terrenos de juego.

“No sé dónde, pero quisiera poder competir. Quisiera volver a estar en cancha y esperar a ver qué puerta Dios me abre. Costa Rica sabe lo que yo puedo dar. Es cierto que perdí la titularidad. Siento que puedo dar más y, a pesar de que he sido feliz en el Herediano, si en otro lugar me abren las puertas, yo voy con todo”, concluyó Tejeda.