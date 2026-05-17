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Mundialista de Brasil 2014 ve difícil seguir en Herediano: ‘No tengo contrato y no sé qué vamos a hacer’

El futuro del volante de 34 años estaría lejos del Herediano, luego de siete años en la institución

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Por Juan Diego Villarreal
03/02/2026/ Juego entre Club Sport Herediano vs Puntarenas FC en el marco del Torneo de Copa en el estadio Carlos Alvarado / Foto John Durán
Yeltsin Tejeda, en febrero pasado, fue titular y capitán del Herediano en el Torneo de Copa, frente a Puntarenas. En la acción marca al hondureño Wesly Decas. (JOHN DURAN/John Durán)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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