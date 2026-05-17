¡Éxtasis rojiamarillo! No se pierda las mejores gráficas del épico festejo del Herediano

El autobús que transportaba a los jugadores del Herediano se abrió paso lentamente en medio de la multutud de aficionados que celebraron a los grande el cetro 32.

En medio de la noche, los destellos rojos y amarillos se apoderaron del centro de la ciudad y de los cantones aledaños de la provincia de Heredia.

Orgullosos, con las camisetas del Club Sport Herediano y enarbolando las banderas rojiamarillas, miles de aficionados se lanzaron a las calles para festejar la estrella número 32 del Team.

Los florenses derrotaron 2-0 al Deportivo Saprissa en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, en el juego de vuelta de la final de la segunda fase, logrando un marcador global de 3-2 a su favor, tras caer el miércoles pasado 2-1 en La Cueva.

El emblemático Fortín de Heredia, fue testigo, una vez más, de las hazañas de Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Atrás quedó la tristeza y la frustración de no ver a su equipo clasificado a las semifinales del Torneo Apertura 2025. Era el momento de volver a celebrar hasta más no poder.

La fiesta rojiamarilla empezó en la gramilla del ‘Rosabalito’, en Santa Bárbara, donde los más aclamados por la afición fueron el presidente del Herediano, Jafet Soto, y el goleador cubano Marcel Hernández.

Sin embargo, el festejo se apoderó de toda la cabecera central de la provincia y, rápidamente, en las calles se observaron aficionados esperando el paso del enorme autobús con los distintivos del club, que se abría paso entre la multitud que no paraba de agitar banderas y corear cánticos alusivos al campeón.

El festejo nocturno del campeonato del Herediano, también fue aprovechado por los comeciantes informales para ganarse su dinero. (Rafael Pacheco Granados)

Pero, como es costumbre, la mayor masa de feligreses heredianos se aglomeró en el parque central de la ciudad, donde esperaban con ansias al plantel, que en su mayoría venía sentado sobre el techo del autobús saludando a sus seguidores.

Nadie se quería perder la fiesta e incluso exjugadores como John Jairo Ruiz estaban en medio del parque junto a sus familias, tomándose fotografías y disfrutando de la celebración como aficionados más.

Su primera parada en el centro de Heredia, antes de llegar al parque, no podía ser otra que el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, donde los seguidores florenses esperaron a sus héroes deportivos en medio de la oscuridad, con la ilusión, por qué no, de celebrar la próxima corona en su inmueble ya concluido.

Cualquier lugar era bueno para observar el paso del autobús que transportaba a los jugadores del Herediano, que celebraban su campeonato. (Rafael Pacheco Granados)

Pero, sin duda, el éxtasis de los florenses llegó con la llegada del autobús al parque a la 1:30 a. m, donde la música, la pólvora, las campanas de la iglesia y los aficionados saltando y coreando canciones alusivas al Club Sport Herediano, retumbaron en toda la ciudad, que no durmió ante una nueva gesta deportiva de su amado y centenario equipo.

La caravana hizo un recorrido hasta culminar en el emblemático Fortín a las 2:10 a. m. Ya era tarde, pero ganar la estrella 32 bien valía la desvelada.

El parque central de ciudad de Heredia fue tomado por los aficionados del Herediano que orgullosos llegaron vestidos de rojo y amarillo. (Rafael Pacheco Granados)

En la provincia de Heredia nadie durmió. Todos los seguidores del Herediano se lanzaron a las calles a festejar la estrella número 32. (Rafael Pacheco Granados)

Los aficionados al Herediano no querían perderse la caravana de la victoria, a pesar de viajar un poco incómodos. (Rafael Pacheco Granados)

Todos los seguidores del Herediano corrían detrás del autobús que transportaba al Herediano, mostrado su admiración y orgullo. (Rafael Pacheco Granados)

Toda la ciudad de Heredia se tiñó con los colores rojiamarillos, para festelar el campeonato del Herediano, tras vencer al Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Los jugadoes del Herediano, que lucían orgullosos sus medallas de campeón, fueron aplaudidos a su paso por la provincia de Heredia. (Rafael Pacheco Granados)

Todos los aficionados al Herediano querían guardar un recuerdo de la épica celebración del cetro número 32. (Rafael Pacheco Granados)