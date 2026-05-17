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¡Éxtasis rojiamarillo! No se pierda las mejores gráficas del épico festejo del Herediano

Los aficionados del Herediano celebraron hasta la madrugada la obtención de la estrella número 32 de su amado equipo

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Por Juan Diego Villarreal
Aficionados forenses celebraron a lo grande, en la caravana del triunfo, la obtención del Campeonato Nacional
El autobús que transportaba a los jugadores del Herediano se abrió paso lentamente en medio de la multutud de aficionados que celebraron a los grande el cetro 32. (Rafael Pacheco Granados)







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HeredianoCampeón NacionalEstrella 32Festejo de la afición
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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