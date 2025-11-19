Mundial 2026: Vea la lista de más de 140 países NO clasificados (la verdad no peca, pero incomoda)

Keylor Navas no pudo cumplir su sueño de ir a un Mundial más con la Selección de Costa Rica.

El Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá ya definió 42 de los 48 clasificados. Para marzo próximo queda pendiente resolver cuáles serán los últimos seis países que visarán su pasaporte a esa fiesta multitudinaria, de la que la Selección de Costa Rica no será parte.

¿Un consuelo? Más de 140 países atraviesan esa misma pena, de tener que ver por televisión la Copa del Mundo ampliada a 48 equipos.

Y en la que por parte de Concacaf, esta vez no entraban en la eliminatoria las potencias de Norteamérica, porque se trata de las anfitrionas.

¿Hacer leña del árbol caído? Tal vez... Lo cierto es que la verdad no peca, pero incomoda.

Este Mundial tiene más equipos que nunca, la expectativa resulta muy grande para los clasificados y totalmente decepcionante para los eliminados por lo mismo, porque se trata de los eventos más gigantescos de la historia.

Hasta el momento, ya quedaron fuera del Mundial 37 países que pertenecen a la Conderación Asiática de Fútbol (AFC), 43 a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y 27 a la Confederación Norte, Centroamérica y Caribe de Fútbol (Concacaf).

Así como 9 a la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC); 3 a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y 24 a la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

La lista de países eliminados del Mundial 2024

Centroamérica y el Caribe: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Montserrat, Nicaragua, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

África: Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, República Centroafricana, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Suazilandia, Etiopía, Gabón, Guinea, Guinea-Bisáu, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Mali, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Gambia, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue.

Asia: Afganistán, Baréin, Bangladesh, Bután, Brunei, Camboya, RP China, China Taipéi, Guam, Hong Kong China, India, Indonesia, RPD de Corea, Kuwait, República Kirguisa, Laos, Líbano, Macao, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Siria, Tayikistán, Tailandia, Timor Oriental, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Vietnam.

Suramérica: Chile, Perú y Venezuela.

Oceanía: Samoa Americana, Islas Cook, Fiyi, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tahití, Tonga y Vanuat.

Europa: Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Georgia, Gibraltar, Grecia, Hungría, Islandia, Israel, Kazajistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Serbia y Eslovenia.