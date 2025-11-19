Puro Deporte

Mundial 2026: Reinaldo Rueda se pone a llorar en plena conferencia de prensa por eliminación de Honduras (video)

El técnico colombiano Reinaldo Rueda no pudo contener las lágrimas por la eliminación de Honduras

Por Fanny Tayver Marín
Reinaldo Rueda respondía preguntas mientras lloraba por la eliminación de Honduras.
Reinaldo Rueda respondía preguntas mientras lloraba por la eliminación de Honduras. (Diario Diez/Diario Diez)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

