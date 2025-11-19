Mundial 2026: Reinaldo Rueda se pone a llorar en plena conferencia de prensa por eliminación de Honduras (video)

Las lágrimas en el Estadio Nacional fueron compartidas por la Selección de Costa Rica y su similar de Honduras, porque con ese 0-0 ambas naciones quedaron eliminadas del Mundial 2026.

Había un drama indescriptible, con tristeza, frustración, dolor, rabia, impotencia y hasta esa fea sensación de culpa, pensando en que todo se podía haber hecho mejor.

Lo inesperado ocurrió cuando el entrenador colombiano Reinaldo Rueda llegó a brindar la rueda de prensa de rigor. Al ser visitante, le correspondía acudir antes que Miguel “Piojo” Herrera.

Al sentarse frente a los micrófonos y viendo a los periodistas, el director técnico de la Selección de Honduras se puso a llorar en plena rueda de prensa.

Reinaldo Rueda no entiende cómo el Mundial 2026 se le escapó a la Selección de Honduras. (Diario Diez/Diario Diez)

“Perdón, pero yo creo que un momento duro, creo que hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, que quizás hicimos un buen trabajo, pero no ajustó, como dice el Rey David”, expresó Reinaldo Rueda, entre lágrimas y muy afectado por la eliminación.

Lamentó que se quedaron fuera del Mundial por un gol que nunca cayó en el Estadio Nacional, y que como si se tratara de una ironía, clasificó Haití, una selección a la que la “H” le sacó cuatro puntos.

“Me parece que empezamos este recorrido creyendo que la disputa era con Costa Rica y que había que pelearle la clasificación a Costa Rica. Y mire, el fútbol, como dije ahora, nos da una lección de humildad: de poner los pies bien puestos sobre la tierra, de no subvalorar a nadie, y que los partidos hay que jugarlos con el mismo profesionalismo y la misma intensidad siempre”, reflexionó.

Reinaldo Rueda apuntó que todo lo que diga ahora es en vano, y que en el camerino hablaron los más experimentados y los que van de salida en la selección, como Edrick Menjívar, Romell Quioto y Andy Nájar.

“Los demás, con el dolor y la amargura y la frustración de algo que nos ilusionamos, que creímos que lo teníamos cerca, pero se nos escapó de las manos. Se nos escapó de las manos y hoy estamos, desafortunadamente, lamentando este insuceso”, señaló el director técnico de Honduras.