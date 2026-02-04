Mundial 2026: Millones de aficionados que pidieron entradas recibirán la noticia que estaban esperando

La pantalla muestra el calendario del Mundial 2026, en el sorteo realizado en Washington en diciembre. FIFA comunicará este 5 de febrero cuáles solicitudes de entradas aprobó a los aficionados.

Millones de aficionados de todo el planeta cruzan los dedos para recibir buenas noticias a partir de este jueves 5 de febrero, cuando FIFA comunicará el resultado de la rifa de entradas para los partidos del próximo Mundial 2026.

FIFA recibió más de 500 millones de solicitudes en el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026, provenientes de personas de los 211 países independientes y territorios afiliados.

Según reportó la entidad, el partido más apetecido es el Colombia-Portugal que se realizará el 27 de junio en Miami, incluso por encima de la final programada para el 19 de julio en Nueva Jersey y de la inauguración del 11 de junio entre México y Sudáfrica en la capital azteca.

Otros duelos de alta demanda son México-Corea del Sur (18 de junio en Guadalajara) y el partido de dieciseisavos de final del 2 de julio en Toronto.

“500 millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que una demanda alta, constituye una auténtica declaración de intenciones a escala mundial. En nombre de la FIFA, quiero dar las gracias y felicitar a los aficionados de todo el planeta por esta respuesta extraordinaria”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la página oficial.

Si la demanda para un partido en específico supera la cantidad de entradas disponibles, FIFA realiza un sorteo para determinar quiénes saldrán favorecidos; esto es precisamente lo que se va a comunicar por correo electrónico a partir del 5 de febrero.

Un detalle importante es que recibir la confirmación de entrada no garantiza el acceso a los países sede, por lo cual los aficionados deben tramitar por aparte sus visas.

Los aficionados podían solicitar más de una entrada por partido, pero no necesariamente se les aprobarán todas vía sorteo.

Existen otras posibilidades para presenciar encuentros del Mundial. Hay paquetes de lujo llamados Hospitality, que garantizan boleto y una serie de experiencias, aunque a un alto costo: para el referido juego de Colombia y México las opciones arrancan en $3.300.

También hay paquetes completos de la aerolínea Qatar Airways, patrocinador oficial, que incluyen boletos, transporte, hotel y vuelos. Obviamente, los costos son muy elevados: para seguir a una selección los tres partidos de primera fase hay que desembolsar $19.000.

Además, FIFA abrirá un período cuando se acerque la fecha de inicio del Mundial, llamado venta de última hora, que se mantendrá activo todo el torneo. En esa fase, las entradas se venderán por orden de llegada de la solicitud.

Pero mientras tanto, habrá millones de personas en todo el orbe pendientes del correo electrónico este jueves.