Mundial 2026: Irán vs. Nueva Zelanda y otros ‘partidazos’ imperdibles

La bandera de Uzbekistán aparece en el Kennedy Center de Washington DC, durante el sorteo para los grupos del Mundial 2026 el pasado 5 de diciembre.

El esperado sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 dejó a los aficionados de todo el planeta marcando el calendario con los duelos más esperados.

Francia y Noruega quedaron sembrados en el grupo I, lo cual garantiza un cara a cara entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de los mejores delanteros del orbe.

También se enfrentarán en primera ronda España y Uruguay, ambos excampeones del torneo, el 26 junio como parte de la actividad en el grupo H.

Pero, ¿ya tomó en cuenta el duelo entre Irán y Nueva Zelanda? Este partido promete paralizar al mundo entero el 15 de junio en el SoFi Stadium de California.

Los iraníes han representado un problema por sus enfrentamientos diplomáticos con Estados Unidos, e incluso se negaron a acudir al sorteo debido a líos con las visas. Se llegó a especular que para evitar estos inconvenientes, los iban a colocar en México o Canadá, aunque finalmente no ocurrió así y los persas jugarán la primera ronda en Los Ángeles y Seattle.

Por su parte, Nueva Zelanda obtuvo el único boleto directo de Oceanía. Es la primera vez que la confederación más pequeña de FIFA obtiene un cupo garantizado, sin necesidad de repechaje.

Esta ancha ventana de 48 clasificados también permitió a otras selecciones sin mayor tradición acudir a la gran cita.

Por ejemplo, Curazao atraerá todas las miradas del orbe con sus electrizantes partidos. Le tocará debutar ante Alemania, después se medirá ante Ecuador y cerrará su participación frente a Costa de Marfil.

Cabo Verde también cumplirá su primer Mundial, tras dar la sorpresa en las eliminatorias de África. Jugarán contra España y Uruguay, pero su otro compromiso es el que ya está protagonizando tertulias día y noche.

El encuentro de Cabo Verde y Arabia Saudita será uno de los más esperados; la cita es el 26 de junio en el NRG Stadium de Houston. El estadio tiene espacio para 72.000 aficionados, aunque quién sabe si dará abasto para la previsible demanda alta de boletos.

Haití contra Escocia y Catar ante Suiza también son empareamientos con aficiones relativamente pequeñas e interés moderado. Al menos, los escoceses suelen llegar con sus faldas de tartán y gaitas, lo cual da vida a las graderías.

Uzbekistán es otro de los países que todos quieren ver. La antigua república soviética está sembrada en el grupo K junto a Colombia, la Portugal de Cristiano Ronaldo y un rival por definir del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. Sea cual sea el que clasifique de estos tres, se vendrá un partido cinco estrellas ante los uzbekos.

En total serán 104 juegos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Un variado menú donde no todo serán exquisitos platillos futboleros, pero a fin de cuentas, un duelo del Mundial siempre llamará la atención.