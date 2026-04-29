Mundial 2026: FIFA tiene millones para todos (menos Costa Rica) con premios de locura

El Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina.

La FIFA sorprendió a más de uno en el mundo del fútbol al anunciar un incremento masivo en las distribuciones financieras para el Mundial 2026, elevando el total de pagos en efectivo a casi $900 millones.

Esta decisión responde directamente a las preocupaciones manifestadas por diversas federaciones miembro sobre los exorbitantes costos de logística, viajes, impuestos y operaciones generales que implica competir en una sede triple conformada por Canadá, México y Estados Unidos.

Ante el riesgo de que las selecciones participantes sufrieran pérdidas económicas, el organismo rector decidió ajustar el presupuesto repartido, que ahora ascenderá a $871 millones, superando significativamente la cifra inicial de $727 millones proyectada en diciembre pasado.

El anuncio oficial se realizó tras una reunión estratégica del consejo directivo de la FIFA en Vancouver, previa al Congreso del organismo.

Entre los cambios más destacados, se confirmó que la asignación destinada a cubrir los costos de preparación subirá de $1,5 millones a $2,5 millones para cada una de las 48 selecciones clasificadas.

Asimismo, el premio base solo por asegurar un boleto al certamen aumentó de $9 millones a $10 millones, cifra que dejó de percibir Costa Rica tras quedar fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Este paquete de alivio financiero también contempla mayores contribuciones para las delegaciones y un incremento en las asignaciones de entradas para los equipos, asegurando que la cita mundialista, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, sea rentable para todos los protagonistas.

“La FIFA está orgullosa de encontrarse en la posición financiera más sólida de su historia, lo que nos permite ayudar a todas nuestras asociaciones miembro de una manera sin precedentes. Este es un ejemplo más de cómo los recursos de la FIFA se reinvierten en el fútbol”, expresó el presidente del ente rector del balompié, Gianni Infantino.

Se estima que el actual ciclo de cuatro años generará ingresos cercanos a los $13.000 millones, impulsando premios que ya superan en un 50% a lo entregado en Qatar 2022.

En la cima de la pirámide de incentivos, la selección que logre coronarse campeona del mundo recibirá la astronómica cifra de $50 millones, mientras que el subcampeón se llevará $33 millones, el tercer lugar $29 millones y el cuarto puesto $27 millones, consolidando este torneo como el más lucrativo de todos los tiempos.