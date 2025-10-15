Mundial 2026: Esto es lo único definido en el grupo B de la eliminatoria de Concacaf (vea la tabla de posiciones)

Desde que se conformaron las cuadrangulares para la ronda final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 quedó claro que al menos un representantante del Caribe iría a la Copa del Mundo en Norteamérica.
Eso porque las cuatro selecciones que quedaron sembradas en el grupo B son caribeñas. A falta de dos jornadas para que se dicte sentencia, en esta cuadrangular hay algo 100% definido: Bermudas ya no tiene opciones de nada.
En este grupo, Jamaica retomó el liderato luego de su victoria contra Bermudas por 4-0.
Los Reggae Boyz se adelantaron primero gracias a un autogol en el minuto 24, cuando Dante Leverock desvió de cabeza un tiro libre y superó a su propio portero.
Jamaica dobló la ventaja apenas dos minutos después, cuando Renaldo Cephas avanzó por la banda izquierda y asistió con un pase a Bobby De Cordova-Reid para el disparo.
En minuto 35, Cephas volvió a destacarse con otra buena corrida, enfrentando a dos defensores y enviando un centro a Shamar Nicholson, quien solo tuvo que empujar el balón.
Dujuan Richards puso el broche de oro a la victoria en el minuto 76, al rematar sin dudar, rodeado de defensores, para anotar el cuarto gol de la noche para los locales.
Este resultado reubicó a Jamaica en la cima del Grupo B con nueve puntos y eliminó de manera oficial a Bermudas en esta contienda mundialista.
La tabla de posiciones del grupo B en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf
Los partidos que faltan en el grupo B
- Jueves 13 de noviembre
Bermudas vs. Curazao, 4 p. m.
Trinidad y Tobago vs. Jamaica, 6 p. m.
- Martes 18 de noviembre
Jamaica vs. Curazao, 7 p. m.
Trinidad y Tobago vs. Bermudas, 7 p. m.