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Mundial 2026: el día que todas las quinielas fallaron en una sola jornada

Selecciones favoritas a ganar sus partidos iniciales del Mundial, como España, Uruguay e Irán, fallaron en un mismo día

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Por Milton Montenegro
Vozinha fue determinante en el empate 0-0 entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026.
Vozinha fue determinante en el empate 0-0 entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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